Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng phải nhập viện gấp sau khi lãnh trọn cú đạp tại trận đấu V.League

Tình huống dẫn đến chấn thương của Trần Thành Trung diễn ra ngay ở những phút đầu trận đấu giữa 2 CLB Ninh Bình và Becamex TP.HCM thuộc vòng 9 V.League. Tiền vệ sinh năm 2005 bị hậu vệ Trần Đình Khương bên phía Becamex TP.HCM đạp thẳng vào ống đồng chân trái.

Cú vào bóng nguy hiểm khiến Thành Trung nằm sân đau đớn và phải rời sân ngay lập tức. Cầu thủ Việt kiều ngay lập tức được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ xem xét tình hình chấn thương.

Trần Thành Trung phải nhập viện để kiểm tra chấn thương

Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cho biết Thành Trung bị thương ngoài da và phải khâu 5 mũi. Anh đã may mắn không bị tổn thương đến xương như lo ngại ban đầu của CLB Ninh Bình. Dù vậy, tiền vệ 20 tuổi cũng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần để bình phục hoàn toàn.

Việc Thành Trung tránh được chấn thương nặng có thể nói đã giúp HLV Kim Sang-sik "thở phào nhẹ nhóm". Cầu thủ Việt kiều là một trong những niềm hi vọng của ông Kim cho tuyến tiền vệ U22 Việt Nam trên hành trình hướng đến SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Trần Thành Trung gia nhập CLB Ninh Bình vào đầu mùa giải 2025/26 và hiện đang được trang Transfermarkt định giá 400.000 euro (khoảng 12 tỷ đồng). Trước khi về Việt Nam thi đấu, anh từng chơi tại giải VĐQG Bulgaria và có một số trận khoác áo U21 Bulgaria.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành Trung đã ra sân 8 trận cho CLB Ninh Bình. Tiền vệ 20 tuổi ngày càng thích nghi với môi trường V.League và dần thể hiện được điểm mạnh trong việc điều tiết lối chơi.