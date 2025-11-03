Cầu thủ nhập tịch Malaysia bất ngờ được “giải cứu”, án phạt có thể thay đổi vào phút chót?

Là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt, tiền đạo Rodrigo Holgado nhận án treo giò 12 tháng. Trước nguy cơ bị cắt hợp đồng và thất nghiệp vì quãng thời gian treo giò quá dài, chân sút 30 tuổi bất ngờ nhận tin vui.

Theo xác nhận của tờ En Chanca (Chile), ban lãnh đạo của CLB Coquimbo Unido (Chile) đã liên hệ với Rodrigo Holgado và sẵn sàng ký kết hợp đồng mới ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1/2026. HLV trưởng Esteban Gonzalez của Coquimbo Unido đánh giá rất cao khả năng săn bàn của Rodrigo Holgado.

Rodrigo Holgado ghi bàn trong trận tuyển Malaysia thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam

Nếu chấp hành trọn vẹn án phạt 12 tháng, Rodrigo Holgado phải đợi đến tháng 9/2026 mới được phép trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng các nguồn tin cho biết chân sút gốc Argentina đang có cơ hội được FIFA giảm án vào phút chót. Cơ hội giảm án này chính là cơ sở để Coquimbo Unido đặt vấn đề với Rodrigo Holgado. Tất nhiên, hợp đồng sẽ chỉ được ký kết nếu như chân sút 30 tuổi thực sự được cắt ngắn quãng thời gian treo giò.

Trước khi bị FIFA treo giò, Rodrigo Holgado đang ở trong chuỗi trận phong độ cao. Anh đã ghi được 7 bàn sau 16 trận tại giải VĐQG Colombia mùa 2025 cho CLB América de Cali. Trong màu áo ĐTQG Malaysia, , Rodrigo Holgado cũng đã có bàn thắng “chào sân” vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, chân sút 30 tuổi từng chơi cho Coquimbo Unido ở 2 giai đoạn khác nhau và ghi được 35 bàn thắng sau 82 trận.