Cầu thủ "nhập tịch lậu" từng đấu tuyển Việt Nam bất ngờ bị xóa quốc tịch Malaysia

Sự thay đổi khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi thắc mắc.

Trang chủ CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) vừa cập nhật dữ liệu các cầu thủ cho mùa giải 2026/27. Trung vệ Facundo Garces - người đang bị treo giò theo án phạt của FIFA - cũng xuất hiện trong danh sách. Đáng chú ý, trang chủ Alaves đã xóa quốc tịch Malaysia của Garces và thay bằng quốc tịch cũ Argentina.

Sự thay đổi này khiến cho dư luận Malaysia không khỏi thắc mắc: Liệu đây là sai sót của phía Alaves hay Facundo Garces đã quyết định quay lại với quốc tịch gốc Argentina?

Quốc tịch của Facundo Garces đã chuyển về Argentina

Facundo Garces là 1 trong số 7 cầu thủ "nhập tịch lậu" của đội tuyển Malaysia từng tham dự trận đấu gặp Việt Nam hồi tháng 6/2025. Trận đấu đó, Malaysia thắng 4-0. Nhưng khi phát hiện 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái phép, FIFA đã xử thua 0-3 tuyển Malaysia. Còn 7 cầu thủ nhập tịch nhận án treo giò 1 năm.

Cũng theo quyết định từ FIFA, Facundo Garces không còn đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Malaysia theo phương thức nhập tịch dựa trên gốc gác gia đình. Nếu muốn khoác áo ĐTQG Malaysia, trung vệ sinh năm 1999 chỉ có thể nhập tịch theo phương thức sinh sống và làm việc đủ 5 năm liên tục tại Malaysia. Cơ hội trở lại trong màu áo đội tuyển khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần rất khó khăn với Garces bởi anh chưa từng thi đấu cho CLB nào ở Malaysia.

Facundo Garces (số 3) ra sân trong trận đấu với tuyển Việt Nam

Thời gian qua, Facundo Garces vẫn tập luyện cùng Alaves. Vào tháng 9 tới khi hết hạn treo giò, trung vệ sinh năm 1999 có thể trở lại thi đấu. Alaves vừa giành chiến thắng 3-0 trước Getafe ở lượt trận mở màn La Liga mùa 2026/27.

Một số cầu thủ khác trong nhóm "nhập tịch lậu" cũng đang rục rịch trở lại là Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo. 4 cái tên này dự kiến được CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đăng ký với tư cách nội binh Malaysia cho mùa giải 2026/27.