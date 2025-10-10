Cầu thủ nhập tịch hé lộ thông tin bất ngờ, LĐBĐ Malaysia có thể kháng án thành công trước FIFA?

Imanol Machuca là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt vì thi đấu cho đội tuyển Malaysia mà không có hồ sơ hợp lệ. Theo văn bản từ FIFA, bà của Imanol Machuca sinh ra tại Argentina chứ không phải Penang (Malaysia) như LĐBĐ Malaysia khẳng định. Do đó, việc cầu thủ này nhập tịch thi đấu là trái luật.

Những ngày qua, Imanol Machuca có mặt ở Malaysia để giải quyết vụ việc. Thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 2000 đã lên đường trở về Argentina và hé lộ những tình tiết mới về việc kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Ông Guillermo Barros Schelotto (HLV Velez Sarsfield – đội bóng chủ quản của Imanol Machuca) chia sẻ:

“Chúng tôi đã nói chuyện với Imanol Machuca - cậu ấy đang trên đường di chuyển, quá cảnh và sẽ trở lại Velez Sarsfield vào thứ Bảy. Cậu ấy lạc quan về tình hình của mình. Việc đưa ra những lí lẽ bảo vệ diễn ra tốt và FIFA có thể cho phép cậu ấy ra sân. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó.

Cho đến khi có phản hồi chính thức từ FIFA, chúng tôi chưa thể xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Imanol Machuca đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Imanol Machuca (trái) đã chơi 1 trận cho ĐTQG Malaysia

Chia sẻ từ HLV Guillermo Barros Schelotto khiến cho truyền thông và người hâm mộ Malaysia không khỏi xôn xao. Dường như LĐBĐ Malaysia đang có hi vọng kháng cáo thành công và thoát được án phạt nặng từ FIFA cũng như AFC.

Imanol Machuca sinh năm 2000 tại Argentina và hiện đang thuộc biên chế CLB Fortaleza (Brazil). Mùa giải 2025, tiền vệ 25 tuổi khoác áo Velez Sarsfield (Argentina) dưới dạng cho mượn. Anh đã ra sân 11 trận trên mọi đấu trường cho đến trước khi nhận án phạt treo giò 12 tháng từ FIFA. Trong khi chờ kết quả từ việc kháng cáo, Imanol Machuca sẽ tạm thời không thể thi đấu các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Cũng giống như những cái tên còn lại trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch nói trên, Imanol Machuca có góp mặt trong trận đấu tuyển Malaysia thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025.