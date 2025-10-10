Chọn khoác áo đội tuyển châu Phi, cầu thủ Việt kiều giành vé đến VCK World Cup

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 9 vòng loại World Cup khu vực châu Phi, đội tuyển Algeria giành chiến thắng 3-0 trước Somalia. Tiền vệ Việt kiều Ibrahim Maza được vào sân trong hiệp hai và có hơn 30 phút thi đấu.

Đội tuyển Algeria giành vé đến VCK World Cup 2026

Đây là trận đấu thứ 5 của Ibrahim Maza trong màu áo ĐTQG Algeria. Cầu thủ sinh năm 2005 mang trong mình 3 dòng máu Việt Nam, Algeria và Pháp. Ngoài ra, anh cũng từng chơi cho các cấp độ U18, U19 và U20 Đức. Cuối cùng, Ibrahim Maza lựa chọn ĐTQG Algeria.

Và chỉ 1 năm sau khi ra mắt đội bóng châu Phi, tiền vệ 19 tuổi đã được hưởng niềm vui giành vé tham dự VCK World Cup. Bởi sau chiến thắng trước Somalia, đội tuyển Algeria đã chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ibrahim Maza trong màu áo Leverkusen

Quãng thời gian 1 năm qua chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Ibrahim Maza. Ngoài thành công cùng tuyển Algeria, cầu thủ sinh năm 2005 còn thăng hoa ở cấp CLB. Màn trình diễn xuất sắc tại Hertha BSC đã giúp Ibrahim Maza được Leverkusen chiêu mộ với mức giá 12 triệu euro. Từ giải Hạng 2 Đức, tiền vệ Việt kiều vươn lên Bundesliga và còn được ra sân ở đấu trường danh giá Champions League.