Cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận chống lệnh cấm của FIFA

Theo tờ New Straits Times, Imanol Machuca - một trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận - bị phát hiện vi phạm lệnh cấm của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Truyền thông Argentina mới đây đăng tải hình ảnh cho thấy anh xuất hiện và tập luyện cùng CLB cũ San Lorenzo, trong khi vẫn đang phải chấp hành án treo giò của FIFA.

Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về việc Machuca có tuân thủ đầy đủ lệnh cấm thi đấu kéo dài 12 tháng đang được thi hành hay không. Án phạt này không chỉ áp dụng cho Machuca mà còn dành cho sáu cầu thủ nhập tịch khác liên quan đến vụ gian lận giấy tờ trong quá trình nhập tịch, gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero.

Imanol Machuca (áo vàng) bị cấm thi đấu 1 năm.

Theo quyết định được đưa ra, FIFA đã xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 CHF (khoảng hơn 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng) và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Theo quy chế về kỷ luật của FIFA, hoạt động bóng đá không chỉ là các trận đấu và sự kiện chính thức mà tính cả các buổi tập thường ngày của các câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Ủy ban kỷ luật FIFA từng nhấn mạnh rằng án "treo giò" có thể bao gồm mọi hoạt động bóng đá như tập luyện cùng đội, sử dụng cơ sở vật chất của CLB hoặc có mặt trong khu vực kỹ thuật.

Việc Machuca xuất hiện tại San Lorenzo được cho là xuất phát từ mối quan hệ cá nhân Đây là CLB đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dù vậy, động thái này vẫn bị xem là vi phạm nghiêm trọng các quy định về án treo giò mà cầu thủ này đang phải thực hiện. Từ đây, FIFA hoàn toàn có cơ sở để xem xét khả năng vi phạm quy định kỷ luật của cầu thủ này.

Theo tờ New Straits Times, trong trường hợp Machuca bị kết luận vi phạm, FIFA có quyền gia hạn án treo giò 12 tháng, áp đặt thêm các khoản phạt tài chính, đồng thời xử lý cả những CLB bị cho là đã tạo điều kiện hoặc bao che cho cầu thủ này.