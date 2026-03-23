Cầu thủ kiếm tiền giỏi thật! Đình Bắc xây nhà to đùng báo hiếu, Văn Toàn, Hoàng Đức "mang biệt phủ về cho mẹ"

Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) đang là một trong những cầu thủ bóng đá được chú ý nhất nhì hiện tại. Sau khi giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33, Đình Bắc tiếp tục cùng "chiến binh sao vàng" lọt vào tốp 3 của U23 châu Á 2026. Bên cạnh đó, nam cầu thủ cũng sở hữu loạt thành tích cá nhân khiến nhiều người bày tỏ rằng Đình Bắc đang có sự nghiệp đáng mơ ước ở tuổi 22.

Mới đây, Đình Bắc càng khiến dân tình ngưỡng mộ khi khoe ảnh xây nhà báo hiếu cho bố mẹ từ chính thu nhập của mình. Được biết công trình mới này nằm cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ ở quê Nghệ An của gia đình Đình Bắc. Đây cũng là ước mơ mà nam cầu thủ đã ấp ủ từ lâu để xây nhà cho bố mẹ.

Trước đó, theo ghi nhận thực tế, gia đình anh đang sinh sống trong căn nhà một tầng, có sân rộng và phòng khách lớn tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà này được xây mới khoảng một năm trở lại đây, khang trang nhưng vẫn giữ nét giản dị của vùng quê. Ngoài xây nhà, Đình Bắc còn mua tặng bố mẹ một chiếc ô tô để tiện đi lại.

Văn Toàn

Từ nhiều năm nay, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (SN 1996, Hải Phòng) là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung. Ngoài sự nghiệp quần đùi áo số, chàng cầu thủ còn được nhiều người ngưỡng mộ ở những khía cạnh khác trong cuộc sống.

Tết Nguyên đán năm 2023, Văn Toàn khoe căn biệt thự mới xây bề thế tại quê nhà. Ngôi nhà hai tầng được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển, diện tích 270m2 mỗi sàn, khởi công từ năm 2022. Đây là món quà Văn Toàn dành tặng bố mẹ sau khi gặt hái những thành công trong sự nghiệp bóng đá và kinh doanh.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi Văn Toàn là “chủ tịch”. Nhiều người cho rằng thu nhập từ bóng đá không phải nguồn thu chính của chàng cầu thủ. Một nguồn thu khác của Văn Toàn là từ hoạt động quảng cáo, làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh thời trang của nam cầu thủ cũng phát triển mạnh mẽ.

Hoàng Đức

Năm 2022, Hoàng Đức (SN 1998)hé lộ ngôi nhà khang trang 4 tầng của gia đình anh tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Bố mẹ Hoàng Đức từng chia sẻ nam cầu thủ đã đóng góp tới 80% chi phí xây dựng ngôi nhà. Căn nhà này có hai mặt tiền, tọa lạc trên con đường lớn, với diện tích khoảng 72,5m2 và được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng. Ngoài ra, Hoàng Đức cũng mua xe cho gia đình để thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

Đến năm 2025, Hoàng Đức tiếp tục gây ngưỡng mộ khi khoe tậu nhà riêng giá gần 10 tỷ đồng. Hiện trạng ban đầu đây là một căn nhà thô, sau đó nam cầu thủ thoải mái trong việc thuê thiết kế, làm nội thất để tạo nên không gian sống đúng ý.

Nhiều người tin rằng đây là những phần thưởng xứng đáng mà Hoàng Đức dành tặng bản thân sau nhiều năm nỗ lực trên sân cỏ. Tháng 10/2024, Hoàng Đức chính thức ra mắt CLB Phù Đổng Ninh Bình. Hợp đồng 3 năm của nam cầu thủ với đội bóng cố đô đi kèm mức lót tay hơn 20 tỷ đồng.

Trần Đình Trọng

Cũng vào cuối năm 2023, Trần Đình Trọng cùng gia đình khánh thành ngôi nhà mới ở Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi nhà gồm 4 tầng, được xây theo phong cách kiến trúc hiện đại với tông màu nâu trắng. Đây là món quà Trần Đình Trọng muốn dành tặng bố mẹ khi anh thường xuyên phải đi thi đấu xa nhà.

Ngôi nhà có 4 tầng, được xây theo phong cách kiến trúc hiện đại với tông màu nâu trắng. Trong nhà, Đình Trọng dành một góc để trưng bày bằng khen, tranh ảnh, những món đồ lưu niệm, danh hiệu anh giành được trong sự nghiệp thi đấu.

Đình Trọng sinh năm 1997, trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, từng cùng CLB Hà Nội FC giành hai chức vô địch V.League (2018, 2019), hai Cup Quốc gia (2019, 2020). Anh được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, được HLV Park Hang-seo rất tin dùng trong chiến dịch U23 châu Á và AFF Cup 2018. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chấn thương, Trần Đình Trọng vắng mặt ở đội tuyển quốc gia trong khoảng 3 năm qua. Hiện tại, anh khoác áo CLB CAHN.

Phạm Tuấn Hải

Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1998), hiện đang thi đấu cho CLB Hà Nội cùng với Văn Quyết, Duy Mạnh, Xuân Mạnh,... Tuấn Hải được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay, từng đoạt Quả bóng bạc năm 2023. Tháng 7/2024, Phạm Tuấn Hải gia hạn hợp đồng thêm ba năm với CLB Hà Nội FC

Hồi tháng 4/2024, Phạm Tuấn Hải hé lộ một số hình ảnh về ngôi nhà anh xây tặng bố mẹ ở quê nhà Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ngôi nhà gồm ba tầng, được xây trên diện tích đất khoảng 150m2 theo kiến trúc hiện đại. Được biết, Tuấn Hải đã chi hàng tỷ đồng cho việc xây dựng và sắm nội thất cho ngôi nhà.

Về tổng thể, căn nhà có tone màu trắng - đen - nâu, với phong cách hiện đại, ít chi tiết. Ở phòng khách, ngoài ghế sofa màu đen với thiết kế lạ mắt còn có hệ tủ để đựng đồ trang trí và một số thành tích thi đấu của chàng cầu thủ.

Tổng hợp