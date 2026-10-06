Cầu thủ Indonesia từng "khẩu chiến" với Hai Long vừa vô địch FIFA ASEAN đã "gáy" vang trời

Vừa vô địch, Justin Hubner lập tức "nhại" màn ăn mừng của Hai Long.

Ngay sau khi cùng tuyển Indonesia nâng cao cúp vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, trung vệ Justin Hubner đã không bỏ lỡ cơ hội thực hiện màn ăn mừng mang tính đáp trả nhắm vào tiền vệ Hai Long và đội tuyển Việt Nam.

Trong không khí ăn mừng chiến thắng của đội nhà, Justin Hubner đã chủ động hướng về phía ống kính truyền hình, chỉ tay vào logo vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên tay áo, đồng thời dang hai tay và trề môi biểu cảm. Động thái này được coi là hành động cố tình nhại lại kiểu ăn mừng gây sốt trước đó của tiền vệ Nguyễn Hai Long bên phía tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Indonesia tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy khiêu khích: "But who is real King?" (Tạm dịch: "Nhưng ai mới là nhà vua thực sự?").

Cầu thủ Indonesia gáy vang trời khi vô địch FIFA ASEAN Cup

Cầu thủ Indonesia nhái lại màn ăn mừng gây sốt của Hai Long

Nguồn gốc của màn "trả đũa" này bắt nguồn từ cuộc tranh luận nảy lửa giữa cầu thủ hai đội trên không gian mạng cách đây không lâu. Sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại giải ASEAN Cup 2026, Hai Long từng đăng tải bài viết với nội dung "Who is the king?" ("Ai mới là nhà vua?"). Khi đó, Justin Hubner đã lập tức để lại bình luận mỉa mai: "Nhà vua! Chúng tôi thiếu 15 cầu thủ", châm ngòi cho hàng loạt tranh cãi gay gắt giữa cộng đồng mạng 2 nước.

Sự việc từng khiến truyền thông khu vực tốn nhiều giấy mực và buộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia phải đưa ra lời nhắc nhở đối với cầu thủ của mình. Ngay khi có được danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia tại giải đấu lần này, Justin Hubner đã lập tức lấy đó làm cái cớ để khép lại màn đáp trả hướng về phía các đồng nghiệp Việt Nam.