Cầu thủ Indonesia được đề cử giải thế giới, sánh vai cùng Lamine Yamal

KDH |

Vinh dự đặc biệt đã đến với cầu thủ của Indonesia.

FIFA mới đây đã công bố danh sách đề cử giải FIFA Puskas Award 2025. Đây là giải thưởng dành cho bàn thắng đẹp nhất năm và được bầu chọn theo phương thức: 50% từ phiếu bầu của người hâm mộ và 50% từ hội đồng FIFA Legends. Chủ nhân danh hiệu sẽ được công bố tại lễ trao giải FIFA The Best 2025.

Đáng chú ý, cầu thủ người Indonesia Rizky Ridho xuất hiện trong danh sách đề cử. Bàn thắng từ rất xa của Rizky Ridho ghi cho Persija Jakarta trong trận đấu gặp Arema ngày 9/3/2025 được đánh giá có khả năng lọt top bầu chọn. Rizky Ridho là cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi từng chạm trán các cấp độ ĐTQG Việt Nam trong rất nhiều giải đấu.

Cầu thủ Indonesia được đề cử giải thế giới, sánh vai cùng Lamine Yamal- Ảnh 1.

Bàn thắng của Rizky Ridho

Cầu thủ Indonesia được đề cử giải thế giới, sánh vai cùng Lamine Yamal- Ảnh 2.

Rizky Ridho (phải) tranh bóng với Quang Hải

Danh sách đề cử năm 2025 còn có nhiều cầu thủ nổi tiếng như Declan Rice hay Lamine Yamal. Người nhận giải năm ngoái là Garnacho với pha dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" ngoạn mục khi còn khoác áo MU.

