Thua Việt Nam, đội trưởng tuyển Trung Quốc thừa nhận đội nhà "kiệt sức" chỉ sau 70 phút thi đấu

Trên sân nhà, đội tuyển U22 Trung Quốc bất ngờ để thua 0-1 trước U22 Việt Nam. Bàn thua đến ở phút 80 sau tình huống hậu vệ Trung Quốc phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Phạm Minh Phúc ập vào sút tung lưới.

Sau trận đấu, đội trưởng Liu Haofan bên phía U22 Trung Quốc thừa nhận tình trạng thể lực không tốt của toàn đội. Trang Sina trích dẫn lại chia sẻ đến từ Liu Haofan: "Toàn đội cảm thấy thể lực đã gần chạm ngưỡng giới hạn vào khoảng phút 60 hoặc 70. Bàn thua cuối trận không chỉ là sai lầm của một cá nhân mà là vấn đề của toàn đội. Sự mệt mỏi, kiệt sức ở những phút cuối đã dẫn đến thất bại".

Liu Haofan - đội trưởng U22 Trung Quốc

Cũng theo Liu Haofan, việc toàn đội chỉ có 2-3 ngày tập luyện cùng nhau có thể là nguyên nhân dẫn đến việc không đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Những chia sẻ từ đội trưởng U22 Trung Quốc khiến người hâm mộ xứ tỷ dân không khỏi thắc mắc. Việc các đội tuyển chỉ có ít ngày tập trung ở những dịp FIFA Days là rất bình thường, không thể lấy đó làm lý do cho sự mệt mỏi. Hơn nữa, không ít tuyển thủ đã có 1 tuần nghỉ ngơi nhưng vẫn nhập cuộc một cách không thực sự sung mãn.

Sức ép đang đè nặng lên U22 Trung Quốc. Phía trước họ còn 2 đối thủ rất mạnh trong khuôn khổ Panda Cup 2025 là U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Nếu không cải thiện được phong độ, đội chủ nhà khó lòng có thứ hạng cao tại giải đấu.