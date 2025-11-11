Cầu thủ hội quân nhưng chưa có giấy tờ, tuyển Malaysia suýt nữa bị xử thua thêm 2 trận

Đội tuyển Malaysia suýt nữa phạm luật

Trang Makan Bola (Malaysia) đưa tin, tiền đạo nhập tịch Jordan Mintah vừa rời khu tập huấn của đội tuyển Malaysia vì chưa bình phục chấn thương. Người được gọi lên thay thế cho Jordan Mintah là cái tên khá quen thuộc ở đấu trường khu vực Luqman Hakim.

Việc Jordan Mintah rút lui khiến cho người hâm mộ Malaysia thắc mắc. Trước đó trong đợt tập trung tháng 10/2025, chân sút 30 tuổi cũng được lên tập luyện cùng đội tuyển Malaysia nhưng không được đăng ký thi đấu cả 2 trận gặp tuyển Lào.

Jordan Mintah rút lui khỏi khu tập huấn của đội tuyển Malaysia

Chấn thương dường như chưa phải lý do đủ thuyết phục. Bởi tính từ đầu tháng 9 đến nay, Jordan Mintah đã ra sân 8/9 trận cho CLB Kuching City (Malaysia).

Tuy nhiên, tiết lộ từ HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia đã lý giải phần nào nguyên nhân: “Theo tôi hiểu thì Jordan Mintah vẫn còn một số giấy tờ cần phải hoàn tất. Tôi tin rằng thủ tục nhập tịch của cậu ấy đã bước vào giai đoạn cuối cùng”.

Như vậy, Jordan Mintah đã 2 lần hội quân cùng đội tuyển mà trên thực tế chưa hoàn tất thủ nhập tịch. Theo như tờ New Straits Times (Malaysia) nhận định, kể từ sau án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia phần nào như “chim sợ cành cong”, đặc biệt cẩn thận trong khâu chuẩn bị hồ sơ.

Cũng nhờ sự cẩn thận này, đội tuyển Malaysia chưa điền tên Jordan Mintah trong 2 trận đấu gặp Lào hồi tháng 10, từ đó tránh được nguy cơ bị xử thua do sử dụng cầu thủ không có hồ sơ hợp lệ.

Jordan Mintah là người gốc Ghana, sang Malaysia chơi bóng từ năm 2020. Theo quy định FIFA, sau 5 năm sinh sống tại Malaysia, anh được phép nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trường hợp này tương tự như tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng tất nhiên, Jordan Mintah phải chờ xong xuôi tất cả thủ tục mới đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia.

Đội tuyển Malaysia còn bao nhiêu cầu thủ nhập tịch?

Thiếu vắng 7 cầu thủ bị FIFA treo giò, cộng thêm trường hợp Jordan Mintah, đội tuyển Malaysia vẫn có tới 11 cầu thủ nhập tịch trong đợt tập trung tháng 11/2024. Nhóm cầu thủ nhập tịch dự kiến vẫn chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống mà HLV Peter Cklamovski xây dựng.

Ở hàng thủ, ông Peter Cklamovski có Dion Cools – cựu tuyển thủ U21 Bỉ và hiện đang chơi cho CLB Cerezo Osaka. Bên cạnh đó là những cái tên giàu kinh nghiệm như Matthew Davies, Junior Eldstål và La'Vere Corbin-Ong – cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 vừa rồi.

Dion Cools ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 trong trận thắng của Malaysia trước tuyển Việt Nam

Hàng tiền vệ có ngôi sao gốc Brazil Endrick, cựu tuyển thủ U17 Phần Lan Nooa Laine, cựu học viên lò Southampton Stuart Wilkin và cựu học viên lò River Plate Ezequiel Aguero.

Trên hàng công, HLV Peter Cklamovski điền tên chân sút gốc Brazil Paulo Josué. Dù đã 36 tuổi, Paulo Josué vẫn duy trì được phong độ làm bàn tương đối ổn định cho đội tuyển Malaysia. Anh có 10 pha lập công sau 27 lần ra sân.

Do LĐBĐ châu Á chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, đội tuyển Malaysia vẫn đang đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng. Vào ngày 18/11, đội bóng áo vàng sẽ đón tiếp Nepal ở trận lượt về trên SVĐ Kukit Jalil.