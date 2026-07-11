Cầu thủ 25 tuổi qua đời chỉ ít ngày sau khi thi đấu tại World Cup 2026

Tin tức gây chấn động làng bóng đá thế giới.

Trang Soccer Laduma đưa tin, tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams vừa qua đời ở tuổi 25. Tiền vệ sinh năm 2001 góp mặt trong đội hình Nam Phi tham dự World Cup 2026. Anh ra sân ở cả 3 trận vòng bảng nhưng vắng mặt ở vòng 1/16, nơi Nam Phi để thua 0-1 trước Canada.

Soccer Ladume cho biết: "Thông tin chi tiết xung quanh sự ra đi của Adams hiện vẫn còn mơ hồ. Nhóm phóng viên đã liên hệ với người đại diện và người giám hộ của tuyển thủ này, và họ đã xác nhận tin tức đau buồn này".

Jayden Adams

Brendine Johnson - người đàn anh thân thiết của Jayden Adams - thay mặt gia đình chia sẻ với truyền thông: "Hiện tại, gia đình của Adams không muốn gặp truyền thông vào lúc này, họ không thể trả lời bất cứ ai. Sự ra đi này đã khiến mọi người vô cùng đau buồn, vừa mới trở về từ World Cup, rồi lại nhận được tin dữ như vậy.

Tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với Adams vào hôm thứ Năm vừa qua, cậu ấy rất lạc quan về việc trở lại sau World Cup và tiếp tục thi đấu, với tư cách là nhà vô địch Cúp C1 châu Phi. Lúc này, tôi thậm chí không biết nói gì, nhưng chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình".

Jayden Adams là tiền vệ tài năng của bóng đá Nam Phi. Anh đã ra sân cho ĐTQG Nam Phi 9 trận và ghi được 2 bàn thắng. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Jayden Adams vô địch Cúp C1 châu Phi trong màu áo CLB Mamelodi Sundowns.

Trước tin tức về Jayden Adams, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã gửi những lời chia buồn, động viên đến gia đình cố tuyển thủ Nam Phi.