3 “đại gia” đồng loạt dùng luật FIFA, Malaysia gây sốc với đội hình cho AFF Cup 2026

Đội tuyển Malaysia không có đội hình mạnh nhất tại AFF Cup 2026.

LĐBĐ Malaysia vừa công bố danh sách 26 cầu thủ hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Khác với kế hoạch trẻ hóa trước đó, Tan Cheng Hoe không chỉ điền tên các cầu thủ thuộc độ tuổi U23 mà còn gọi hàng loạt nhân tố giàu kinh nghiệm.

Nhưng hàng loạt ngôi sao thuộc biên chế các CLB hàng đầu Malaysia đã vắng mặt. Nhà ĐKVĐ Malaysia Johor Darul Ta'zim chỉ cử đúng 2 cầu thủ thuộc đội một góp mặt là Sumareh và Ibrahim Manusi. Còn lại, đội 2 của Johor Darul Ta'zim (chơi ở hạng 2 Malaysia) đóng góp 6 cái tên.

Sumareh từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam

CLB Kuching - á quân giải VĐQG Malaysia – cũng chỉ gửi 2 cầu thủ lên ĐTQG là Jimmy Raymond và Rodney Celvin Akwensivie. Đội xếp thứ ba giải VĐQG Malaysia là Selangor thậm chí không có cầu thủ nào xuất hiện trong danh sách ĐTQG.

LĐBĐ Malaysia cũng đưa ra lời giải thích cho sự vắng mặt của nhiều ngôi sao. Do AFF Cup 2026 không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân cho ĐTQG. Thời điểm diễn ra AFF Cup cũng là lúc những CLB hàng đầu Malaysia hội quân để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Do đó, dù rất nỗ lực nhưng HLV Tan Cheng Hoe chỉ có thể thương lượng để lấy được một vài cầu thủ từ các đội bóng lớn.

HLV Tan Cheng Hoe gặp nhiều khó khăn trước thềm AFF Cup 2026

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài cũng gặp khó trong việc xin phép đội bóng chủ quản. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc là hậu vệ Dion Cools – người đang khoác áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Lịch trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia rất gấp gáp. Đội bóng áo vàng dự kiến hội quân từ ngày 15/7 và chỉ có 1 tuần tập luyện trước khi bay sang Myanmar để thi đấu trận mở màn vào ngày 25/7.

Mặc dù đội nhà gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị, truyền thông Malaysia vẫn hi vọng HLV Tan Cheng Hoe có thể mang tới những điều đặc biệt. Nhóm cầu thủ nhập tịch kỳ cựu như Sumareh, Paulo Josue, Endrick hay Ezequiel Aguero được đánh giá là nòng cốt cho đội tuyển Malaysia ở giải đấu sắp tới.

Danh sách đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 2026

Tại AFF Cup 2026, Malaysia nằm ở bảng B cùng với các đội Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào. Đáng chú ý, đội bóng áo vàng không được thi đấu các trận vòng bảng tại “thánh địa” Bukit Jalil mà sử dụng sân Kuala Lumpur với chỉ 18.000 chỗ ngồi.

Là 1 trong 4 đội tuyển từng vô địch AFF Cup, nhưng Malaysia thi đấu kém ấn tượng trong những giải đấu gần đây. Họ bị loại ngay từ vòng bảng ở 2/3 kỳ AFF Cup gần nhất. 2 năm trước, Malaysia thậm chí chỉ thắng được 1 trong 4 trận đấu vòng bảng (trước Timor Leste) và không thể lọt vào bán kết.

Bóng đá Malaysia đang trải qua quãng thời gian đầy biến động sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bị FIFA cấm thi đấu. Hàng loạt hệ lụy kéo theo đó từ việc đội tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam và bị loại khỏi Asian Cup 2027 cho đến hàng loạt quan chức thuộc LĐBĐ từ chức.

Chỉ hơn 1 tháng trước AFF Cup 2026, HLV Peter Cklamovski bất ngờ rút khỏi đội tuyển Malaysia để sang Anh dẫn dắt CLB Salford City. Ông Tan Cheng Hoe vốn đang nắm giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Malaysia đã phải đảm nhận nhiệm vụ quyền HLV trưởng.