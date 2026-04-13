Cầu thủ 1999 HOT nhất lúc này: Lấy vợ là mỹ nhân Hà thành xinh nức tiếng, sở hữu tài sản đáng nể, đời tư gây chú ý

Từ sân cỏ đến cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 26

Đoàn Văn Hậu được xem là một trong những tài năng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, sớm khẳng định vai trò trụ cột khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngay trước ngưỡng 20, anh đã lập dấu ấn đặc biệt khi cùng lúc khoác áo 4 cấp độ đội tuyển quốc gia chỉ trong năm 2017. Từ đó, Văn Hậu trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục các giải đấu lớn như VCK U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 và SEA Games 2019.

Việc thi đấu ổn định trong nước, từng xuất ngoại, cùng các hợp đồng quảng cáo và hình ảnh cá nhân đã giúp anh nhanh chóng tích lũy nền tảng tài chính vững chắc.

Theo báo Lao động, ở tuổi 26, hậu vệ quê Thái Bình sở hữu khối tài sản đáng chú ý với căn nhà 4 tầng hiện đại tại Hà Nội, vừa là nơi an cư, vừa thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân sau khi lập gia đình. Bên cạnh đó, bộ sưu tập xe sang với những cái tên như Mercedes-Benz hay Porsche càng cho thấy phong cách sống đậm chất “doanh nhân” của một cầu thủ trẻ thành đạt.

Không dừng lại ở bất động sản và xe hơi, Văn Hậu còn ghi dấu ấn với niềm đam mê đồng hồ cao cấp. Những thiết kế anh lựa chọn chủ yếu thuộc phân khúc xa xỉ, có giá từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng, với sự góp mặt của các thương hiệu như Rolex và Audemars Piguet - vừa mang tính thời trang, vừa thể hiện đẳng cấp cá nhân.

Đáng chú ý, theo Dân trí, nam cầu thủ cũng từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng vào dịp sinh nhật tuổi 23. Các sản phẩm như áo phông, mũ hay balo hướng đến nhóm khách hàng trẻ, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và xây dựng hình ảnh ngoài sân cỏ.

Song hành với sự nghiệp của anh là hình ảnh người vợ Doãn Hải My một "mỹ nhân Hà thành" nức tiếng sở hữu nhan sắc nổi bật, gia thế khủng, học vấn cao cùng phong thái thanh lịch. Sau khi kết hôn, cô vẫn giữ lối sống kín tiếng nhưng tinh tế, thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Trong mắt công chúng, cặp đôi từng được xem là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ khi sự nghiệp vững vàng, cuộc sống đủ đầy và gia đình sớm viên mãn khi đón con đầu lòng. Những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội luôn thu hút lượng tương tác lớn, góp phần củng cố hình ảnh một gia đình trẻ thành công và đáng ngưỡng mộ. Hôn nhân gây chú ý giữa làn sóng tin đồn