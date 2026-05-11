HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Câu thoại chấn động của Miu Lê: "Bọn chúng mình, sẽ uống thuốc lắc"

Trần Ni
|

Đoạn video cũ của Miu Lê đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Một đoạn thoại cũ trong phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng (2010) bất ngờ được cư dân mạng đào lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong cảnh phim, nhân vật July Miu do Miu Lê thủ vai thốt lên: "Bọn chúng mình, sẽ uống thuốc lắc".

Sau đó, nhân vật do Lan Phương thủ vai trêu đùa bằng cách giả vờ “rủ rê” cả nhóm thử một loại “thuốc đặc biệt”. Thực tế, đó chỉ là kẹo cao su, nhưng phản ứng của các bạn trong lớp lại khiến khán giả “không thể nhịn cười”.

Câu thoại trong phim của Miu Lê viral trở lại

Chỉ trong vài giây, cả nhóm đồng loạt thể hiện cảm xúc quá mức người run, người hét, người trợn tròn mắt, kẻ ngã dúi dụi như đang bị trúng thuốc thật. Phân cảnh được dựng với ánh sáng đỏ rực và tiếng nhạc căng thẳng, càng khiến không khí thêm… “kịch”.

Những Thiên Thần Áo Trắng là bộ phim truyền hình học đường do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, phát sóng trên VTV3 năm 2010. Miu Lê đảm nhận vai nữ chính July Miu, cô gái 18 tuổi thông minh, lanh lợi từ Anh trở về Việt Nam học tập, nhanh chóng trở thành lớp trưởng.

Đây cũng là một trong những vai diễn đưa tên tuổi Miu Lê đến gần hơn với khán giả, bên cạnh dàn cast đình đám thời điểm đó gồm Nhã Phương, Midu, Nam Cường và cố diễn viên Mai Phương. Thời gian gần đây phim được đào mộ lại và người xem phát hiện trong phim có nhiều lời thoại vô tri, sượng trân, sến sẩm.

Câu thoại của Miu Lê bất ngờ bị đào lại giữa ồn ào liên quan tới chất cấm của nữ ca sĩ. Chiều 11/5/2026, VOV đưa tin Công an xã Cát Hải (TP. Hải Phòng) nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong nhóm có Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM) cùng 5 người khác. Test nhanh cho thấy Miu Lê và hai người trong nhóm dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự trùng hợp giữa câu thoại phim và sự việc ngoài đời thực khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.

Ngoài ca sĩ Miu Lê liên quan ma túy, 2 người khác là ai?

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt miu lê

ca sĩ miu lê bị bắt

Công an xã Cát Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại