Câu thoại chấn động của Miu Lê: "Bọn chúng mình, sẽ uống thuốc lắc"

Một đoạn thoại cũ trong phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng (2010) bất ngờ được cư dân mạng đào lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong cảnh phim, nhân vật July Miu do Miu Lê thủ vai thốt lên: "Bọn chúng mình, sẽ uống thuốc lắc".

Sau đó, nhân vật do Lan Phương thủ vai trêu đùa bằng cách giả vờ “rủ rê” cả nhóm thử một loại “thuốc đặc biệt”. Thực tế, đó chỉ là kẹo cao su, nhưng phản ứng của các bạn trong lớp lại khiến khán giả “không thể nhịn cười”.

Chỉ trong vài giây, cả nhóm đồng loạt thể hiện cảm xúc quá mức người run, người hét, người trợn tròn mắt, kẻ ngã dúi dụi như đang bị trúng thuốc thật. Phân cảnh được dựng với ánh sáng đỏ rực và tiếng nhạc căng thẳng, càng khiến không khí thêm… “kịch”.

Những Thiên Thần Áo Trắng là bộ phim truyền hình học đường do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, phát sóng trên VTV3 năm 2010. Miu Lê đảm nhận vai nữ chính July Miu, cô gái 18 tuổi thông minh, lanh lợi từ Anh trở về Việt Nam học tập, nhanh chóng trở thành lớp trưởng.

Đây cũng là một trong những vai diễn đưa tên tuổi Miu Lê đến gần hơn với khán giả, bên cạnh dàn cast đình đám thời điểm đó gồm Nhã Phương, Midu, Nam Cường và cố diễn viên Mai Phương. Thời gian gần đây phim được đào mộ lại và người xem phát hiện trong phim có nhiều lời thoại vô tri, sượng trân, sến sẩm.

Câu thoại của Miu Lê bất ngờ bị đào lại giữa ồn ào liên quan tới chất cấm của nữ ca sĩ. Chiều 11/5/2026, VOV đưa tin Công an xã Cát Hải (TP. Hải Phòng) nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong nhóm có Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM) cùng 5 người khác. Test nhanh cho thấy Miu Lê và hai người trong nhóm dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự trùng hợp giữa câu thoại phim và sự việc ngoài đời thực khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.