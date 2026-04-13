"Cầu Thiên Nhẫn" Trịnh Lôi qua đời do tuổi cao, sức yếu

Minh Khuê |

Nam diễn viên Trịnh Lôi, nổi tiếng với vai Cầu Thiên Nhẫn phim "Thần điêu đại hiệp", vừa qua đời ở tuổi 82.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 13-4 thông tin về sự ra đi của Trịnh Lôi. Theo đó, ông đã qua đời ngày 25-3 và tang lễ đã được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 12-4. Nguyên nhân qua đời theo công bố từ gia đình là do tuổi cao, sức yếu.

Sau tang lễ, linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng ngày 13-4. Việc gia đình Trịnh Lôi công bố rõ ràng thông tin cũng đã xóa bỏ những tin đồn về ông.

Tang lễ của Trịnh Lôi

Nam diễn viên qua đời tuổi 82

Vài năm trước, Trịnh Lôi đã có hai lần bị đồn qua đời, gây xôn xao dư luận. Nhiều người tin điều đó và thậm chí còn chia buồn. Tuy nhiên, người bạn thân lâu năm của diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, đăng tải ảnh của ông lên để chấm dứt ồn ào, khẳng định ông vẫn khỏe.

Không chỉ bị đồn qua đời, Trịnh Lôi còn từng bị đồn đã chuyển sang Canada định cư lâu dài nhưng đây là tin đồn thất thiệt.

Trịnh Lôi tên thật Trịnh Hồng Vinh, xuất thân là vận động viên thể hình nên vóc dáng vạm vỡ, nam tính. Ông được đạo diễn Trương Triệt chú ý và trở thành một trong những đệ tử đời đầu của đạo diễn phim võ thuật này.

Trong gần nửa thế kỷ hoạt động lĩnh vực phim ảnh, ông đã tham gia hàng trăm vai diễn, để lại dấu ấn cho khán giả. Một số vai ấn tượng của ông có Cừu Thiên Nhẫn trong "Thần điêu đại hiệp", Bình Nhất Chỉ trong "Tiếu ngạo giang hồ" hay Ô Lão Đại trong "Thiên long bát bộ"…

Ông cũng từng đóng nhiều vai phản diện đáng chú ý trong các phim "Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp" hay "Trần Chân".

Sau khi rời xa màn ảnh do tuổi cao, Trịnh Lôi sống khép kín bên người thân, gia đình. Vì thế, nhiều tin đồn thất thiệt về ông mới được dịp lan tỏa.

"Cầu Thiên Nhẫn" Trịnh Lôi qua đời do tuổi cao, sức yếu - Ảnh 3.

Trịnh Lôi là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hồng Kông (Trung Quốc)

Ông xuất thân là một vận động viên thể hình

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

