Câu nói thay đổi cuộc đời Công Vinh: Nhận 14 tỷ và “muốn yêu ba, bốn Thủy Tiên cũng được”

Trong cuốn tự truyện Phút 89, Lê Công Vinh đã thuật lại chi tiết một trong những bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp, nơi anh phải lựa chọn giữa đỉnh cao bóng đá và tình yêu với Thủy Tiên. Thời điểm năm 2011, khi hợp đồng với Hà Nội T&T đi đến hồi kết, Công Vinh nhận được cuộc gọi từ bầu Hiển mời đến nhà dùng bữa tối. Với anh, đó là tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã được “hâm nóng” sau những thăng trầm.

Trong không khí thân tình, bầu Hiển đề nghị: “Con ở lại với chú thêm 3 năm. Chú sẽ trả con 10 tỉ tiền chuyển nhượng”. Khi bàn đến lương, ông đưa ra mức 60 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Công Vinh thẳng thắn từ chối, bày tỏ mong muốn được nhận mức lương cao nhất Việt Nam thời điểm đó. Bầu Hiển đồng ý nâng lên 80 triệu đồng/tháng và dự kiến sẽ công bố chính thức ngay ngày hôm sau. Nhưng bước ngoặt thực sự lại đến vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã an bài. Khi tiễn Công Vinh ra về, bầu Hiển có ý muốn Công Vinh cần cân nhắc mối quan hệ với Thủy Tiên. Quan điểm của ông là một cầu thủ nên có người vợ làm hậu phương, thay vì hoạt động trong showbiz. Trong tự truyện, anh thừa nhận thời điểm đó bản thân rơi vào trạng thái rối trí. Sau hơn hai năm gắn bó với Thủy Tiên, bất chấp nhiều lời dị nghị, giờ đây anh buộc phải đối diện với lựa chọn khó khăn sự nghiệp hay tình yêu.

Công Vinh phải lựa chọn gữa sự nghiệp và Thuỷ Tiên (Ảnh: FBNV)

Đúng lúc ấy, một cuộc gọi từ ông bầu khác . Vị doanh nhân đưa ra lời đề nghị với mức phí lót tay lên tới 14 tỷ đồng, kèm điều kiện lương không thua kém những gì Công Vinh vừa được đề nghị trước đó. Điều đặc biệt nằm ở câu hỏi cuối cùng mà Công Vinh đặt ra “liệu anh có thể tiếp tục yêu Thủy Tiên hay không”. Câu trả lời của bầu Kiên sau này trở thành chi tiết nổi tiếng trong Phút 89: “Mày muốn yêu ba, bốn Thủy Tiên cũng được”. Chính câu nói này đã trở thành yếu tố then chốt. Cho đến giờ Thuỷ Viên và Công Vinh đã thành vợ chồng và có một bé gái.

Công Vinh quyết định "bẻ kèo" vì mức lót tay kỷ lục và được yêu Thuỷ Tiên" (Ảnh: FBNV)

Ngay sau cuộc điện thoại chóng vánh, Công Vinh quyết định “bẻ kèo”, rời Hà Nội T&T để chuyển sang thi đấu cho Hà Nội ACB trong một thương vụ gây chấn động bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Nhìn lại, Công Vinh thừa nhận sau quyết định này, anh từng trở thành “cầu thủ bị ghét nhất nước”. Tuy nhiên, với cá nhân anh, đó là lựa chọn không chỉ vì tiền bạc, mà còn để bảo vệ tình yêu của mình. Câu chuyện trong Phút 89 vì thế không đơn thuần là một thương vụ chuyển nhượng đình đám, mà còn là lát cắt chân thực về cuộc đời cầu thủ, nơi những quyết định ở “phút 89” có thể thay đổi toàn bộ sự nghiệp và số phận.