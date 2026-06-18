Câu nói của 1 bà mẹ với tài xế xe buýt khiến toàn bộ hành khách sững sờ: Mẹ như này, con có hư đốn cũng không lạ!

Sau khi đoạn tin được phát sóng, nhiều người lên án cách hành xử của người mẹ.

Có những bậc cha mẹ không chỉ tự hào về sự "khôn lỏi" của mình mà còn vô tình dạy con cách chiếm lợi từ người khác. Những hành vi tưởng như nhỏ nhặt ấy có thể đang âm thầm làm méo mó cách nhìn nhận cuộc sống của trẻ. Tiết kiệm được vài đồng trước mắt, nhưng thói quen xấu ấy có thể theo con suốt cả cuộc đời.

Vì trốn vé xe buýt, người mẹ cãi nhau với tài xế rồi thách thức: "Có giỏi thì giết con tôi đi!"

Thời gian trước, một sự việc xảy ra trên xe buýt ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã gây tranh cãi. Một người mẹ dẫn theo con gái lên xe nhưng chỉ mua một vé. Do vi phạm quy định, tài xế nhắc nhở phải mua thêm vé cho cháu bé. Không ngờ người mẹ lập tức nổi nóng. Vì không muốn trả thêm tiền, chị ta tranh cãi gay gắt với tài xế và cho rằng: "Trẻ con thì vẫn là trẻ con, tại sao phải mua vé?".

Theo quy định, trên xe có thước đo chiều cao miễn phí vé và cô bé đã vượt quá mức chiều cao được miễn.

Tuy nhiên, dù tài xế giải thích thế nào, người mẹ vẫn nhất quyết từ chối.

Chị ta lớn tiếng: "Tôi không mua đấy, anh làm gì được tôi? Chẳng lẽ anh còn giết con tôi à?". Sau khi đoạn tin được phát sóng, nhiều người lên án cách hành xử của người mẹ. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy thương cho cô bé phải chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó.

Sau khi đoạn tin được phát sóng, nhiều người lên án cách hành xử của người mẹ.

Nhiều người đặt câu hỏi: Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy rồi sẽ trở thành người thế nào?

Hôm nay cha mẹ sống thế nào, ngày mai con cái rất có thể sẽ sống như thế ấy. Giới hạn đạo đức của cha mẹ chính là vạch xuất phát trong nhân cách của con.

Tham cái lợi nhỏ, đánh đổi cả tương lai của con

Trong cuộc sống, không ít phụ huynh vì muốn tiết kiệm một khoản tiền nhỏ mà sẵn sàng dẫn con đi lách luật. Không chỉ trốn vài đồng tiền vé tàu điện, có người còn dẫn con trèo qua hàng rào sắt cao khoảng 3 mét để tránh mua vé vào công viên.

Khi được hỏi liệu như vậy có nguy hiểm với trẻ hay không, phụ huynh này còn đáp: "Tôi đứng đỡ cháu mà. Coi như cho cháu rèn luyện thể chất". Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cách suy nghĩ ấy. Vì vài đồng bạc, họ sẵn sàng bóp méo đúng sai trước mặt con. Tưởng là mình được lợi nhưng thực tế người phải trả giá lại chính là đứa trẻ.

Những hạt giống sai lệch được gieo vào tâm trí trẻ từ những việc rất nhỏ. Trẻ sẽ dần cho rằng lách luật hay trốn vé là chuyện bình thường. Khi những quan niệm lệch lạc ấy bén rễ, việc sửa chữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Từng có người chứng kiến một cảnh tượng trên xe buýt. Một cậu bé hào hứng khoe với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con làm đúng như mẹ dặn, lên xe con cúi người xuống nên chú tài xế không bắt mua vé". Người mẹ lập tức cười tươi: "Con giỏi quá! Nhỏ thế mà đã biết tiết kiệm tiền cho gia đình rồi". Nhiều người nghe xong chỉ biết lắc đầu.

Không ít đứa trẻ từ nhỏ được khen vì những "mẹo vặt" kiểu này. Nhưng khi trưởng thành, những thói quen ấy có thể khiến các em quen tìm đường tắt thay vì nỗ lực thật sự.

Cha mẹ yêu con không phải là giúp con giành được những lợi ích nhỏ trước mắt. Tình yêu đúng đắn là giúp con xây dựng nhân cách và năng lực để sống tử tế trong tương lai.

Bài học lớn nhất nằm ở cách người lớn sống mỗi ngày

Nhà tâm lý học người Mỹ Parker từng nói: "Trong trái tim non nớt của trẻ, cha mẹ giống như những vị thần". Trẻ học từ những gì cha mẹ làm nhiều hơn những gì cha mẹ nói.

Từng có một đoạn video được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi.

Một người ông dẫn cháu trai đi tàu điện ngầm. Ông quẹt thẻ vào cổng, còn cậu bé nghịch ngợm chạy theo vượt qua cửa kiểm soát mà không mua vé. Khi phát hiện ra, người ông lập tức dừng lại. Ông nghiêm túc giải thích cho cháu hiểu hành vi đó là sai và yêu cầu cậu bé quay lại mua vé đúng quy định trước khi vào ga. Đoạn video nhận được hàng nghìn lời khen.

Nhiều người cho rằng đó mới là bài học giáo dục có giá trị nhất. Bởi điều trẻ cần học không phải là cách chiếm lợi từ người khác hay lách qua những kẽ hở của quy định. Điều trẻ cần học là sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng tự lập và phẩm chất sống ngay thẳng.

So với những mánh khóe khôn lỏi mang lại vài đồng lợi ích trước mắt, sự nỗ lực chân chính và cách sống tử tế mới là tài sản quý giá có thể theo trẻ suốt cuộc đời.