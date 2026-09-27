Cầu kính Rồng Mây ở Lai Châu tiếp tục đón khách

TPO - Sau thông báo tạm dừng, đại diện khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, tỉnh Lai Châu ngày 26/9 cho biết sẽ tiếp tục đón khách tại điểm du lịch sau ngày 1/10.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Huân - Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn - cho biết, ngày 26/9, Công ty có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục duy trì hoạt động Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây từ ngày 1/10/2026.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tiếp tục hoạt động sau 1/10.

Ông Huân cho biết thêm, khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thường nhận khách đặt tour, tuyến từ nhiều tháng trước hoặc trong năm. Do đó, việc phải dừng hoạt động ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh dịch vụ cũng như lịch trình của các đoàn du khách.

Theo ông Huân, hiện vướng mắc của doanh nghiệp đã tạm thời được giải quyết. Về lâu dài, ông muốn các bên tìm ra phương án phù hợp để các bên liên quan không bị ảnh hưởng.

Giữa tháng 9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thông báo dự kiến tạm dừng hoạt động Cầu kính Rồng Mây từ ngày 1/10 do lo ngại ảnh hưởng từ quá trình thi công của dự án Vườn Địa Đàng cạnh Cầu kính Rồng Mây, trong đó có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Phần mặt tiền của dự án Cầu kính Rồng Mây.

Sau kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh Lai Châu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát việc chấp hành pháp luật tại dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên (Cầu kính Rồng Mây) và dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, thực địa và đánh giá các nội dung kiến nghị liên quan đến quá trình thi công dự án liền kề.

Cầu kính Rồng Mây hoạt động từ năm 2019, hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương và trung bình đón khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm.