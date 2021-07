Câu hỏi thi Tiếng Anh tưởng dễ ăn, nhưng nhiều thí sinh vẫn mắc 'cú lừa', về dịch bài mà ôm đầu tiếc nuối

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đã chính thức kết thúc, song những dư âm của kỳ thi này vẫn còn khá nhiều. Các sĩ tử đã bắt đầu tra đáp án để áng chừng mức điểm của bản thân.

Bài thi môn tiếng Anh năm nay được đánh giá khá vừa sức với thí sinh khi có nhiều câu hỏi ở mức độ đọc hiểu, học trò chỉ cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được 6 - 7 điểm.

Song có một câu hỏi trong đề thi đã gây tranh cãi với thí sinh.

Câu hỏi tiếng Anh khiến nhiều sĩ tử mất điểm (Ảnh: Trường Người Ta)

Cụ thể đề bài yêu cầu điền đáp án đúng vào chỗ trống: "Tim is late for the class meeting" (PV: Tim trễ giờ cuộc họp lớp)

Tim: "Sorry I'm late, Peter" (PV: Xin lỗi mình đến trễ nhé, Peter).

Thí sinh cần tìm ra câu trả lời phù hợp cho Peter với 4 đáp án:

A. Thanks a lot (Cảm ơn rất nhiều)

B. Good idea (Hay đấy!)

C. Same to you (Tôi cũng vậy)

D. Never mind (Không sao đâu)

Đây là câu hỏi được đánh giá cơ bản với đáp án đúng là D.

Song không ít thí sinh lại đùa rằng, nếu ngoài đời sẽ ngang ngược chọn C hoặc B cho... hợp tính cách Gen Z. Nhiều sĩ tử cũng vô cùng hối tiếc khi chọn đáp án C, nghe cũng hợp lý nhưng khi về tra lại nghĩa mới thấy sai vô cùng.

Trong những câu trắc nghiệm tiếng Anh yêu cầu điền từ/ cụm từ còn thiếu, các sĩ tử cần chọn đáp án sao cho tình huống được trở nên lịch sự và vui vẻ nhất. Dù cả 4 phương án A - B - C - D đều không sai ngữ pháp, song nếu muốn được đúng với tình huống lịch sự nhất thì đáp án D mới đúng.

Các sĩ tử có bị mất điểm đáng tiếc cho câu này không?