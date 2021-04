Câu hỏi Olympia siêu dễ nhưng không thí sinh nào trả lời được: Tìm ngày sinh của An biết hiệu giữa bình phương của nó và chính nó là 306

Đường Lên Đỉnh Olympia luôn là chương trình thi đấu về trí tuệ được khán giả quan tâm. Trải dài các kiến thức từ Tự nhiên đến Xã hội, không ít lần chương trình đã gây khó cho thí sinh bằng loạt câu hỏi hóc búa của mình.

Mới đây, trong trận thi tháng 1, quý 3, năm thứ 21, một câu hỏi trong phần thi Vượt chướng ngại vật đã đánh bại tất cả 4 thí sinh tham gia. Câu hỏi có nội dung: Sinh nhật của An là một ngày trong tháng 4. Ngày sinh của An là số mà hiệu giữa bình phương của nó với chính nó bằng 306. Hãy cho biết ngày, tháng sinh chính xác của An.

Ảnh: Chụp màn hình

Theo đúng như lời MC Diệp Chi nói thì đã lâu lắm rồi mới có một phần thi Vượt chướng ngại vật mà cả đoàn leo núi bỏ qua câu hỏi và không đưa ra đáp án ở các ô chữ. Vì đáp án bị bỏ trống nên đến nay phương pháp để giải quyết bài toán này vẫn chưa được chương trình công bố, tuy vậy dân mạng đã tranh thủ vào và sôi nổi bàn luận về bài toán trên.

Một khán giả cho biết: Hiệu giữa bình phương của nó với chính nó tức là x^. Bấm máy ta có và . Do ngày sinh không thể âm nên ta loại nghiệm 2 suy ra An sinh ngày 18/04

Môt dân mạng nghĩ ra cách giải nhanh hơn là ấn máy tính tìm căn bậc hai của 306 rồi làm tròn lên để đỡ mất thời gian. Ở đây vì kết quả là 17,4 nên ta có thể làm tròn lên 18 và có ngay đáp án.

Sau khi nghe dân mạng giải thích, hẳn nhiều người sẽ cho rằng đây là một câu hỏi dễ, nhưng đứng trước ấp lực của cuộc thi để tranh vé vào cuộc thi quý thì mức độ khó của các câu hỏi là ngang nhau.