Ngân hàng câu hỏi của Đường Lên Đỉnh Olympia quả thực vô cùng đồ sộ. Qua 22 năm, nội dung từng bài toán, từng kiến thức đều được Olympia đưa vào chương trình với cách vận dụng mới mẻ và không kém phần thử thách.

Một câu hỏi Về đích trong một cuộc thi quý II năm thứ 22 về Sinh học khiến nhiều khán giả phải truyền tay nhau, đọc sơ qua cứ tưởng là dễ song muốn tìm ra câu trả đúng thì không dễ chút nào. Nội dung câu hỏi như sau:

"Nghiên cứu di truyền ở người là lĩnh vực khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển bền vững của nhân loại. Nhưng việc nghiên cứu này, ngay từ đầu, không hề đơn giản như khi tiến hành ở các loài thực vật hay động vật khác vì lí do chính. Lí do đầu tiên là do con người sinh sản muộn và đẻ ít con. Còn lí do thứ hai là gì?"

Câu hỏi "hack não" trong chương trình Olympia

Thí sinh Phan Văn Khải (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đã lưỡng lự và cho ra đáp án là "Bởi số lượng nhiễm sắc thể của con người lớn là 46 cho nên số lượng biến dị rất lớn. cho nên việc phân tích, nghiên cứu ở người rất khó".

Tuy nhiên, đây không phải là đáp án chính xác, 1 thí sinh khác là Phan Lê Thúc Bảo (THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế) đã nhanh tay giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "lý do nhân đạo".

Cuối cùng, MC Khánh Vy đã nhắc các thí sinh cần đọc kỹ lại đề bài vì các bạn đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng.

Đáp án của câu hỏi này là "lý do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai đột biến ở người". Do vậy câu trả lời của bạn Thúc Bảo vẫn được hoàn toàn chấp nhận.

Câu hỏi được đánh giá ở mức độ khó, kiến thức vốn dĩ là thuộc môn Sinh học cho học sinh trung học. Nhiều người cho rằng, có lẽ với độ khó của câu hỏi này thì việc suy luận trong 5s là hoàn toàn gây trở ngại đối với các bạn thí sinh.

Một số bình luận bên dưới video thi đấu của nam sinh này:

- Mình đọc qua thấy câu hỏi khó quá. Nhìn mà lú luôn

- Bạn nam thứ hai giỏi quá! Có mấy giây mà cũng nghĩ ra được câu trả lời

- Câu hỏi dài mà áp dụng nhiều kiến thức ghê. Các bạn thi ở vòng này ai cũng giỏi hết, xem mà gay cấn, hồi hộp dùm!

