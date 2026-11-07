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Câu hỏi khiến diễn viên Việt Anh dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Nhật Linh
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Vượt qua 13 câu hỏi liên tiếp, nam diễn viên từng khiến khán giả bất ngờ với vốn kiến thức rộng và khả năng suy luận.

Trong chương trình Ai Triệu Phú phát sóng tối 13/7/2021, diễn viên Việt Anh xuất hiện trên ghế nóng và nhanh chóng chinh phục 5 câu hỏi đầu tiên mà không cần sử dụng quyền trợ giúp. Đặc biệt, ở câu hỏi về lời thoại nổi tiếng trong bộ phim Người Phán Xử: “... là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng”, nam diễn viên không giấu được xúc động khi nhớ đến cố NSND Hoàng Dũng - người thầy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình.

Càng tiến sâu, phần thi của Việt Anh càng nhận được sự chú ý. Ở câu hỏi số 9 về diễn viên từng hóa thân thành Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim Thầu Chín Xiêm, anh sử dụng quyền gọi điện cho người thân và nhờ đồng nghiệp Mạnh Trường trợ giúp. Trùng hợp thú vị là Mạnh Trường cũng chính là diễn viên đảm nhận vai diễn được nhắc đến trong câu hỏi.

- Ảnh 1.

Việt Anh trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú

Đến câu hỏi số 13 về bức ảnh nổi tiếng ghi lại nụ hôn chiến thắng tại Quảng trường Thời Đại của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt, Việt Anh sử dụng quyền trợ giúp 50:50. Sau khi hai phương án sai bị loại, anh quyết định chọn đáp án “Kết thúc Thế chiến II” và trả lời chính xác, nâng số tiền thưởng lên 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở câu hỏi tiếp theo, nam diễn viên đã quyết định dừng cuộc chơi. Câu hỏi số 14 có nội dung: "Loài động vật nào ở nước ta được đồng bào dân tộc Rắc Lây gọi là 'min'?". Bốn phương án được đưa ra gồm: A. Sếu đầu đỏ; B. Bò tót; C. Sao la; D. Tắc kè bông.

- Ảnh 2.

Nam diễn viên quyết định dừng lại, bảo toàn 60 triệu đồng đã giành được sau 13 câu hỏi

Việt Anh sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến các nhà thông thái. Dù được đưa ra bốn phương án để tham khảo, những người hỗ trợ vẫn chưa thể thống nhất đáp án. Nhận thấy mức độ rủi ro quá lớn khi không có lựa chọn đủ chắc chắn, nam diễn viên quyết định dừng lại, bảo toàn 60 triệu đồng đã giành được sau 13 câu hỏi.

Đáp án chính xác của câu hỏi này là B. Bò tót. Cụ thể, từ "min" trong tiếng của đồng bào Rắc Lây được giải thích là trâu rừng. Vì vậy, trong 4 lựa chọn của chương trình, đáp án tương ứng là bò tót.

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Tags

Việt Anh

ai là triệu phú

Người phán xử

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