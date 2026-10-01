Câu hỏi đơn giản khiến cả 4 thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bó tay: Người 17 tuổi có bao nhiêu ngày sinh?

Có lẽ cả 4 thí sinh không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy.

Nhiều câu hỏi của Đường Lên Đỉnh Olympia thường đòi hỏi kiến thức sâu rộng, khả năng suy luận nhanh và phản xạ tốt. Thế nhưng, trong một cuộc thi phát sóng năm 2018, cả 4 thí sinh lại cùng gặp khó trước một câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến mức ai nghe xong cũng có thể trả lời ngay: Người 17 tuổi có bao nhiêu ngày sinh?

Tình huống này xảy ra tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý I của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2018. Trong phần thi của mình, thí sinh Phạm Hải Bình, đến từ Trường THPT Kiến An (Hải Phòng), nhận được câu hỏi: “Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?”.

Chỉ trong vài giây, Hải Bình liên tục thay đổi đáp án, đưa ra những con số 15, 16, 17 rồi 18. Cuối cùng thí sinh không đưa ra được câu trả lời khi hết thời gian.

(Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Đáng chú ý, Hải Bình không phải người duy nhất lúng túng trước câu hỏi này. Thí sinh Lê Đức Đạt, đến từ trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên cũ - nay là Đắk Lắk), sau đó giành quyền trả lời nhưng cũng đưa ra đáp án 16.

Khi MC Diệp Chi - người dẫn chương trình ở thời điểm đó hỏi lại “Bạn có bao nhiêu ngày sinh?”, Đức Đạt vẫn chưa nhận ra điểm mấu chốt và tiếp tục khẳng định con số mình lựa chọn. Chỉ đến khi câu hỏi được nhắc lại theo cách cụ thể hơn, các thí sinh mới dần nhận ra mình đã suy nghĩ quá phức tạp.

Đáp án chính xác mà chương trình đưa ra là 1 ngày sinh.

Lý do rất đơn giản: Đề bài đã nêu rõ mỗi năm A tổ chức sinh nhật một lần. Dù năm nay A 17 tuổi hay ở bất kỳ độ tuổi nào khác, một người vẫn chỉ có một ngày sinh. Con số 17 là tuổi của nhân vật trong câu hỏi, không phải số ngày sinh của người đó.

Chính cách đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng dễ khiến người chơi tập trung vào con số tuổi đã tạo ra tình huống dở khóc dở cười trên sân khấu. Khi tham gia một cuộc thi kiến thức, các thí sinh thường phải xử lý những dữ kiện phức tạp và tìm ra đáp án ít hiển nhiên nhất. Vì thế, một câu hỏi có lời giải quá đơn giản đôi khi lại khiến người chơi nghi ngờ chính suy nghĩ đầu tiên của mình.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, tình huống này thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc càng cố tìm lời giải phức tạp, người ta càng dễ bỏ qua dữ kiện đã được nêu ngay trong đề bài. Một số ý kiến cũng nhận xét câu hỏi không khó về kiến thức, nhưng lại dễ khiến thí sinh mất bình tĩnh khi phải trả lời trong thời gian ngắn.