Cầu Gianh tắc dài nửa cây số: Ô tô "chôn chân" giữa trưa nắng

Phương tiện di chuyển vào TP HCM và các tỉnh phía Nam sau Tết quá đông gây cảnh ùn ứ nghiêm trọng tại cầu Gianh

Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết tình trạng ùn ứ giao thông trên cầu Gianh bắt đầu xảy ra từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày.

Nguyên nhân do phương tiện ô tô trở vào TP HCM và các tỉnh phía Nam quá tải sau Tết Nguyên đán. Trong khi đó, cầu Gianh chỉ có 2 làn đường, gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển.

Để giảm tải áp lực giao thông, lực lượng CSGT đã triển khai 10 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hiện trường. Trong đó, có các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Công an xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch và Công an thị xã Ba Đồn phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại hiện trường, hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau di chuyển chậm chạp trên đoạn đường dài khoảng 500m dẫn lên cầu Gianh. Nhiều tài xế sốt ruột bóp còi inh ỏi, trong khi người đi xe máy loay hoay tìm cách len lỏi giữa dòng ô tô đông nghịt. Một số xe tải chở hàng nặng nhọc nhích từng chút một do mặt đường bị thu hẹp, càng làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Mỗi dịp trước và sau Tết Nguyên đán, cầu Gianh thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gây cảnh ùn ứ

Lực lượng CSGT được huy động căng mình giữa trưa nắng để điều tiết giao thông, chủ động phân luồng từ xa nhằm giảm tải áp lực lên khu vực cầu. Dù vậy, do lượng phương tiện quá lớn, việc giải tỏa ùn tắc vẫn gặp không ít khó khăn.

Nhiều người dân địa phương chứng kiến cảnh ùn ứ lắc đầu ngán ngẩm. "Cứ đến dịp cận Tết và sau Tết là cầu Gianh lại kẹt cứng như thế này. Chỉ mong cây cầu mới hoàn thành sớm để đỡ khổ" - anh Nguyễn Văn T., một tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam, chia sẻ.

Trước Tết Nguyên đán, tình trạng ùn tắc tại cầu Gianh theo hướng Nam - Bắc cũng thường xuyên xảy ra, nhất là vào các ngày cuối năm tại khung giờ cao điểm.

Cầu Gianh - "nút thắt" giao thông Bắc Trung Bộ Cầu Gianh là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 1, nằm trên địa phận tỉnh Quảng Bình. Đây được xem là điểm "nút cổ chai" trên tuyến đường Bắc - Nam do mặt cầu hẹp, không tương xứng với quy mô mở rộng của Quốc lộ 1. Hiện nay, trong khi Quốc lộ 1 đã được nâng cấp lên 4 làn xe thì hai đầu cầu và mặt cầu Gianh chỉ có 2 làn xe, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án xây dựng cầu Gianh mới nhằm giải quyết bài toán ách tắc. Dự án bắt đầu từ Km624+799 (địa phận thị xã Ba Đồn) và kết thúc tại Km626+901 (xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch). Cầu mới có chiều dài gần 750m, được thiết kế với bề rộng mặt đường 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, hứa hẹn nâng cao năng lực lưu thông trong tương lai. Hiện tại, công trình đang triển khai thi công phần cọc khoan nhồi. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Ban điều hành dự án sẽ huy động tối đa nhân lực và thiết bị, đẩy nhanh tiến độ ở các hạng mục bệ, thân trụ và đúc hẫng, nhằm sớm hoàn thành cầu Gianh mới, giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực này.