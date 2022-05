Không khó để tìm kiếm một chương trình hay cuộc thi về tiếng Việt trên truyền hình hiện nay. Ngay cả ở ngoài đời sống, trong những cuộc vui chơi thì các câu đố tiếng Việt cũng thường xuyên xuất hiện. Bởi lẽ, những câu đố này luôn có một sức hút nhất định, bên cạnh đó còn làm khó rất nhiều người giỏi tiếng Việt, đôi khi còn phải chịu bó tay nữa ấy chứ.



Đặc biệt với những câu hỏi chỉ cần thay đổi một chút đề bài là đã trở thành một câu hỏi khó. Chẳng hạn như với câu hỏi hack não dưới đây:

Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới?

Nguồn: Nhanh Như Chớp

Nói đến "lạnh lẽo" thì ai cũng nghĩ đến một nơi có nhiệt độ thấp, gây cảm giác lạnh do thiếu hơi ấm xung quanh. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Nam Cực hay Bắc Cực - nơi có nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng – 56 độ F (tương đương với -49 độ C) và -20 độ F (tương đương với -29 độ C).

Tuy nhiên, đây là câu đố mẹo mà dữ liệu chính mà chúng ta cần để ý chính là từ "nhà", do vậy hai lựa chọn kia hoàn toàn không chính xác. Trước câu hỏi này, nhiều người chịu bó tay vì không nghĩ ra nhà nào như thế. Không để khán giả đợi lâu, MC chương trình đã đưa ra đáp án đó chính là: NHÀ BĂNG

Ngân hàng trong tiếng Anh được gọi là "Bank" /bæηk/, tiếng Pháp là "Banque" /bɑ̃k/đọc gần tương tự như từ BĂNG trong tiếng Việt. Từ nhà băng gần đây ít khi được sử dụng đến, nhưng về cơ bản, nhà băng hay ngân hàng vẫn là nơi mà ai cũng muốn tới, không để chuyển tiền, rút tiền thì cũng vì những mục đích có liên quan đến tiền bạc, tài chính.

Vì Tiếng Việt có rất nhiều từ vay mượn từ tiếng nước ngoài nên với những câu hỏi như này, chúng ta cần có sự tư duy và liên hệ với các sự vật xung quanh ta. Quả thật câu nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" không sai chút nào!

