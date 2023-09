Câu đố: Con gì đói thì to mà no lại nhỏ?

Chơi giải đố thường xuyên là cách để nâng cao tư duy logic, mở rộng vốn kiến thức và cải thiện phản xạ. Nếu tự tin vào khả năng suy luận của mình, hãy thử sức với câu hỏi lắt léo sau: Con gì đói thì to mà no lại nhỏ? Bạn có biết con gì có vẻ ngược đời như vậy không?

Với câu đố này, chúng tôi khuyên bạn không nên suy nghĩ theo hướng thông thường, mà hãy nghĩ, liên tưởng đến các sự vật, sự việc khác một cách gợi mở hơn. Hãy nhớ rằng, đây là câu đố mẹo, và nếu giữ suy nghĩ bó buộc thì rất lâu mới ra đáp án.

Nếu vẫn bó tay thì xin bật mí ngay câu trả lời cho bạn. Đó chính là... Con mắt. Về mặt sinh học, đôi mắt giúp con người thấy rõ được những tác động từ bên ngoài môi trường sống và có những phản ứng với môi trường, nhất là khi diễn ra nhiều thay đổi.

Đôi mắt còn được gọi là “cửa sổ” của tâm hồn. (Ảnh minh họa)

Đôi mắt còn được gọi là “cửa sổ” của tâm hồn. Đôi khi chỉ thông qua một ánh nhìn, bạn có thể hiểu ý và trao đổi thông tin với người đối diện. Hành động này có thể thay cho nhiều lời nói. Bởi vậy, đôi mắt có thể giúp chúng ta giao tiếp phi ngôn ngữ.

Nhưng con mắt thì liên quan gì đến chuyện to nhỏ khi ăn no hay khi bạn đói? Dân gian có câu "Căng da bụng, chùng da mắt" tức ăn no sẽ buồn ngủ, đó là một phản ứng bình thường của cơ thể. Nên ăn càng no, mắt càng nhỏ lại là vì vậy.

Các nhà khoa học phát hiện khối lượng thức ăn, lượng muối và protein tiêu thụ là nguyên nhân gây ra hiện tượng buồn ngủ sau bữa ăn.