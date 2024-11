Câu chuyện viral từ bức ảnh bóng lưng của người mẹ 49 tuổi và con gái 22 tuổi cùng ngồi ở bàn học trong đêm

Mỗi khi lướt mạng xã hội, khoảnh khắc bình yên của gia đình ai đó luôn khiến netizen dừng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp. Mới đây, trên MXH lan truyền bức ảnh bóng lưng của 2 mẹ con đang ôn bài cùng nhau, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhân vật chính trong bức ảnh này là một cô gái và người mẹ của mình. Trong khi cô gái đang chuẩn bị cho luận văn Thạc sĩ thì người mẹ cũng ôn tập trước khi thi sát hạch nghiệp vụ. Cả hai ngồi cùng bàn, chăm chú làm việc của riêng mình tạo cảm giác như đôi bạn thân thời cấp 3.

Bức ảnh mẹ và con gái cùng nhau học bài

“Tôi và mẹ trở thành bạn cùng bàn của nhau!

Mẹ tôi 49 tuổi đang chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch nghiệp vụ. Còn tôi 22 tuổi đang ngồi làm luận văn tốt nghiệp và thi chứng chỉ ngoại ngữ. Buổi chiều chúng tôi cùng pha cà phê rồi ngồi vào bàn học đến tận tối, liên tù tì 6 tiếng đồng hồ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác trọn vẹn như thế.

Ngồi học cùng mẹ thực sự giống như quay lại thời cấp 3. Trong lúc học, có lúc mẹ đột nhiên quay sang nói chuyện với tôi: “Em ngửi thử xem áo ngủ của mẹ có thơm không?”. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, tôi cảm giác như 2 mẹ con đã xuyên không về thời cấp 3. Lúc đó chúng tôi là 2 cô bạn cùng bàn thì thầm nói chuyện trong buổi tự học không có giáo viên.

Buổi tối, sau khi học xong, chúng tôi chọn một bộ phim yêu thích, mẹ đi nướng bánh tart trứng mới mua. Ở cùng mẹ thực sự rất hạnh phúc.

Học tập là hành trình trọn đời, gia đình là bạn bè suốt đời” - cô con gái chia sẻ.

Sau đó 2 mẹ con cùng nhau xem phim và ăn bánh như đôi bạn thân

Sau khi được đăng tải, khoảnh khắc nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận. Nhiều người nhận xét rằng dù cả 2 mẹ con đều không lộ mặt nhưng bức ảnh lại toát ra một vẻ đẹp đặc biệt: vẻ đẹp của tri thức và bình yên. Vậy nên ai nấy đều mong muốn được như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Mình cũng có mong muốn sau này ngồi học với con như vậy.

- Vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp của gia đình ấm áp.

- Hồi mình còn sinh viên, mẹ đi học nghiệp vụ. Bây giờ mẹ nghỉ hưu thì mẹ làm sổ sách, mình làm việc. Vẫn chung 1 bàn làm việc.

- Thật sự ghen tị với những người có gia đình hoà thuận, bố mẹ yêu thương và đồng hành cùng con cái!

- Mẹ bạn vẫn còn rất trẻ đúng không? Nhìn ảnh này khó mà đoán được ai là mẹ và ai là con gái đó.

- Tôi luôn tâm niệm rằng khi có gia đình và có con, mình sẽ có một chiếc bàn lớn để cả nhà cùng nhau học tập, làm việc và cùng nhau tiến bộ. Vì cuộc sống là không ngừng học hỏi và chăm chỉ.

- Đây là trạng thái lý tưởng của tôi, tôi đọc sách và các con tôi học tập, mặc dù bây giờ tôi thậm chí còn chưa có người yêu.

- Trí thức sinh ra trong gia đình hạnh phúc.

Được biết chủ nhân của bài đăng này là một cô gái sinh năm 2001, đến từ Trung Quốc. Bức ảnh được cô chụp và đăng tải từ đầu năm 2023, thời gian gần đây bất ngờ viral trở lại trên MXH.

Hiện tại, cô gái đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học tại ĐH Trung Văn Hong Kong - Trung Quốc (The Chinese University of Hong Kong - CUHK). Theo US News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), ngôi trường này xếp thứ 42 trong danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới.