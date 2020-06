Câu chuyện phía sau những vụ sát hại cả gia đình bằng chất độc

Theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 8/6, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định ) đang điều tra vụ việc gia đình bà Phạm Thị G. (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) bị kẻ thủ ác bỏ thuốc độc vào nguồn nước.

Vì chuyện tình cảm, đối tượng đã bỏ thuốc độc hại cả gia đình người tình.

Ngày 7/6, khi lấy nước từ bình lọc nước để uống thì bà G. thấy đầu lưỡi bị tê, nước có mùi hắc. Nghi có điều bất thường, bà G. đi kiểm tra bình lọc, bình đựng nước và các nguồn nước mà gia đình sử dụng thì thấy nước có màu xanh khác lạ nên nói với người nhà ngưng sử dụng. Khoảng trưa cùng ngày, bà G. thấy người mệt mỏi, tức ngực nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.





Nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm Lê Trọng C. (39 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn), làm thợ hồ tại địa phương. Theo lời khai ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, C. đã bỏ thuốc độc vào nguồn nước nhà bà G. Hiện, Công an huyện Phù Mỹ đang tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc.





Đổ thuốc diệt cỏ vào nước sinh hoạt nhà hàng xóm để trả thù





Do mâu thuẫn cá nhân Đặng Thái Sơn (SN 1978 trú tại xóm Dướng, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ) đã nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào nguồn nước một hộ gia đình cùng xóm để trả thù.





Theo báo Giao Thông, giữa Đặng Thái Sơn và anh Bàn Văn D. (cùng trú ở xóm Dướng) nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Để "dằn mặt" anh D., ngày 27/2/2019, Sơn đã tìm mua thuốc diệt cỏ hiệu NIMAXON 20SL rồi lén bỏ vào thùng chứa nước sinh hoạt của gia đình anh D. May mắn, hành vi mất nhân tính của Sơn bị người dân phát hiện và kịp thời ngăn chặn nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đặng Thái Sơn tại phiên tòa.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng, khám nghiệm hiện trường,thu giữ tang vật và lấy lời khai những người liên quan. Theo kết quả giám định, chất độc được tìm thấy trong thùng nước nhà anh D. gồm Paraquat; Glyphosat; Fenitrothion và Trichlorfon... nếu uống phải có thể khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng.





Ngày 29/10, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên bị cáo Đặng Thái Sơn 9 năm tù giam về tội Giết người, đồng thời phải bồi thường cho phía bị hại hơn 30 triệu đồng.





Dùng lá ngón đầu độc hàng xóm khiến 1 bé trai tử vong





Nhiều người vẫn chưa quên vụ việc đổ nước lá ngón vào thức ăn nhà hàng xóm khiến 1 bé trai tử vong, 4 người nhập viện xảy ra vào đầu tháng 5/2020.





Theo Công an nhân dân, ngày 12/4, Triệu Chòi Phin (SN 1965, trú thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, Tuyên Quang) đi làm ruộng thì thấy mệt, đau người. Lúc này Phìn nhớ đến việc Phin bị ông T.C.C, anh T.D.S (SN 1969, con trai ông C.) và 3 người con trai khác (trú cùng thôn) đánh gây thương tích. Rồi Phin lại nghĩ đến mâu thuẫn liên quan đến việc vay tiền của con trai anh S. vào đầu tháng 4, nên hẵn càng sinh bực tức rồi lên kế hoạch trả thù.





Triệu Chòi Phin tại cơ quan công an.

Sáng hôm sau, khi vợ đi vắng, Phin vò nát số lá ngón đã hái mang hòa với nước rồi cho vào thức ăn của gia đình nạn nhân. Khi ăn trưa, cả nhà anh S. thấy thức ăn có vị đắng rồi mọi người đều cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu. Sau đó người thân đã nhanh chóng đưa anh S. và chị T.T.G (SN 1969, vợ S.) cùng các cháu nội là T.T.C (SN 2009), T.V.H (SN 2010) và T.T.L (SN 2012) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa cấp cứu. Không may, cháu T.T.L đã tử vong trước khi nhập viện.





Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an huyện Na Hang và đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Triệu Chòi Pin. Tại trụ sở UBND xã Yên Hoa, Phin nhất quyết không nhận tội. Nhưng qua quá trình đấu tranh khai thác, đầu tháng 5, Phin đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.





Ngày 6/5, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối tượng Triệu Chòi Phin để điều tra về hành vi giết người.





Người phụ nữ 2 lần đổ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà hàng xóm





Tức giận vì bị nghi ngờ trộm gà, Bùi Thị Diện (SN 1991, ngụ xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã 2 lần lén đổ thuốc trừ sâu vào bể nước gia đình hàng xóm. May mắn, gia đình hàng xóm phát hiện nước có mùi lạ nên không dùng.





Diện lãnh 10 năm tù do 2 lần cố tình đổ thuốc sâu hại gia đình hàng xóm.

Theo báo Người lao động, do bực tức chuyện bị hàng xóm là bà Bùi Thị Nh. đổ cho bắt trộm gà của gia đình nên Diện đã nảy sinh ý định đầu độc gia đình hàng xóm cho "bõ tức".





Để thực hiện kế hoạch, ngày 18/7, Diện lén bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt của nhà bà Nh. Song khi sử dụng người nhà bà Nh. phát hiện nước có mùi khó chịu nên không dùng nước trong bể. Dù kế hoạch bị đổ bể, Bùi Thị Diện vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Ngày 21/7, Diện tiếp tục đổ thuốc trừ sâu vào cả 2 bể nước của gia đình hàng xóm.





"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", lần này Diện đã bị gia đình bà Nh. phát hiện và trình báo công an. Biết không thể chối tội, ngày 23/7, Diện đã chủ động đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác của mình.





Ngày 30/12/2019, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với Bùi Thị Diện về tội Giết người.