Câu chuyện khó tin về Linda Napolitano, bà nội trợ New York bị người ngoài hành tinh bắt cóc

Linda Napolitano là một bà nội trợ bình thường tại thành phố Manhattan, New York, với cuộc sống êm ấm bên chồng và hai người con. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào ngày 30 tháng 11 năm 1989. Linda tuyên bố rằng vào đêm hôm đó, cô đã bị bắt cóc bởi ba sinh vật kỳ lạ. Cô kể rằng ba thực thể màu xám với hình dáng giống con người đã đưa cô lên một chiếc phi thuyền từ tầng 12 của căn hộ, nơi họ tiến hành các thí nghiệm kỳ lạ trên cơ thể cô. Sau đó, cô được trả lại phòng ngủ trong tình trạng bàng hoàng.

Câu chuyện của Linda được đưa ra ánh sáng nhờ Budd Hopkins, một nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng. Hopkins khẳng định có đến 23 nhân chứng đã nhìn thấy cảnh tượng Linda lơ lửng trên bầu trời Manhattan trước khi được đưa vào một con tàu không gian gần cầu Brooklyn. Điều đáng chú ý hơn là một nhân vật cấp cao trong chính phủ - được đồn đoán là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Javier Pérez de Cuéllar - cũng được cho là đã chứng kiến sự kiện kỳ lạ này. Linda sau đó đã chia sẻ: "Nếu đó là ảo giác, thì các nhân chứng đã thấy cùng một ảo giác với tôi. Điều này còn điên rồ hơn cả việc nói tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc".

Linda Napolitano, bà nội trợ Manhattan được cho là bị người ngoài hành tinh bắt cóc vào năm 1989.

Tuy nhiên, dù có sự công khai rộng rãi, độ tin cậy của câu chuyện vẫn là dấu hỏi lớn khi nhiều nhân chứng không được xác minh danh tính. Nhưng điều đó không ngăn cản sự chú ý của công chúng. Câu chuyện của Linda đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim tài liệu sắp ra mắt trên Netflix với tên gọi Manhattan Alien Abduction , hứa hẹn khai phá thêm những điều bí ẩn xoay quanh vụ bắt cóc này.

Khoảnh khắc định mệnh và sự kinh hoàng khi tiếp xúc với người ngoài hành tinh

Theo lời Linda, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 11, khi đang ngủ cạnh chồng, cô bỗng thức giấc và cảm nhận điều gì đó bất thường. Trong bóng tối, cô nhận ra ba sinh vật màu xám đứng cạnh giường, nhìn cô với đôi mắt đen láy. Bằng một cách nào đó, họ ra hiệu cho cô im lặng bằng cách truyền suy nghĩ vào tâm trí cô. Linda cảm thấy cơ thể bị tê liệt, không thể cử động hay kêu cứu.

Ánh sáng xanh từ bên ngoài cửa sổ bất ngờ chiếu vào, bao trùm lấy cơ thể cô. Linda nhớ mình bị nhấc bổng khỏi giường và bay lên không trung, đi xuyên qua cửa sổ, trước khi được đưa lên một con tàu lớn hình bầu dục. Bên trong, các sinh vật tiến hành hàng loạt thử nghiệm bí ẩn trên cơ thể cô, trong đó có việc đưa một thiết bị kim loại vào mũi. Sau những khoảnh khắc căng thẳng, Linda tỉnh dậy trên giường cạnh chồng, nhưng vụ việc đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí cô.

Những bằng chứng vật lý và sự xuất hiện của Hopkins

Ban đầu, Linda nghĩ rằng toàn bộ sự kiện là một giấc mơ. Tuy nhiên, cô phát hiện một khối u lạ trong mũi, khiến cô cảm thấy có gì đó bất thường đã xảy ra. Khi chụp X-quang, Linda nói rằng hình ảnh cho thấy có một vật thể lạ trong khoang mũi, nhưng sau đó nó đột ngột biến mất. Một bác sĩ chuyên về tai, mũi, họng phát hiện một lớp sụn tích tụ trong mũi cô, như thể vật thể lạ đã tồn tại ở đó một thời gian rồi biến mất.

Linda tìm đến Budd Hopkins - một nghệ sĩ và nhà nghiên cứu UFO giàu kinh nghiệm. Hopkins quyết định điều tra vụ việc và công bố những phát hiện của mình trong cuốn sách Nhân Chứng năm 1996. Hopkins cho rằng trường hợp của Linda Napolitano là một trong những trường hợp bắt cóc người ngoài hành tinh đáng chú ý nhất từng được ghi nhận.

Nhân chứng và sự ủng hộ của Budd Hopkins

Không chỉ dựa vào lời kể của Linda, Hopkins còn tuyên bố rằng ông nhận được thông tin từ nhiều nhân chứng khác, bao gồm một lá thư từ hai nhân viên bảo vệ tên là Richard và Dan. Cặp đôi này khẳng định đã nhìn thấy Linda cùng ba sinh vật kỳ lạ trôi nổi từ cửa sổ căn hộ và tiến vào một chiếc UFO. Richard và Dan kể rằng họ đã chứng kiến cảnh tượng này từ dưới cầu FDR Drive và cảm thấy hối hận vì không cứu giúp cô.

Richard và Dan cũng cho biết thân chủ của họ - một nhà lãnh đạo thế giới nổi tiếng đến thăm New York vào thời điểm đó - cũng đã chứng kiến sự kiện. Một số nhà nghiên cứu UFO cho rằng chính trị gia này có thể là Javier Pérez de Cuéllar, người lúc đó là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Sau khi tiếp xúc với Hopkins, Richard và Dan đã đến gặp Linda tại căn hộ ở Manhattan. Cuộc gặp gỡ giữa ba người diễn ra trong tình cảm xúc động mạnh mẽ, như thể họ đã quen biết nhau từ trước, và đã chứng kiến điều gì đó thật sự phi thường.

Sự đe dọa từ những “nhân chứng” và nỗi ám ảnh đen tối

Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Linda Napolitano không chỉ chịu ám ảnh bởi hình ảnh người ngoài hành tinh, mà cô còn bị đe dọa và theo dõi. Theo Hopkins, một trong hai nhân viên bảo vệ, Dan, bắt đầu trở nên ám ảnh với Linda. Vào tháng 4 năm 1991, Dan thậm chí đã bắt cóc Linda và buộc cô phải trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ việc với người ngoài hành tinh. Dan nghi ngờ rằng Linda biết nhiều hơn những gì cô đã tiết lộ.

Kinh hoàng hơn, Dan đã bắt cóc Linda một lần nữa vào tháng 10 năm 1991 và đưa cô đến một căn nhà ven biển. Tại đây, Dan yêu cầu cô mặc chiếc váy ngủ giống chiếc cô mặc trong đêm bị bắt cóc. Mọi chuyện càng tồi tệ khi Dan bắt đầu có những hành vi ám ảnh đáng sợ, liên tục đe dọa và viết thư bày tỏ tình cảm mù quáng với Linda.

Trong thời gian này, Linda còn báo cáo rằng cô thường xuyên thấy những người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn theo dõi mình, khiến cô càng thêm lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

Những câu hỏi và hoài nghi xoay quanh câu chuyện

Dù có nhiều người xác nhận đã nhìn thấy Linda bị bắt cóc, phần lớn trong số đó vẫn từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc xuất hiện công khai. Ngay cả Hopkins cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp hai nhân chứng chủ chốt Richard và Dan. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ tính chân thực của vụ việc.

Trong một bộ phim tài liệu năm 2022, Linda Napolitano: The Alien Abduction Case of the Century , có thông tin rằng nhà ngoại giao bí ẩn đã gửi thư yêu cầu Hopkins ngừng điều tra vụ việc, với lý do người ngoài hành tinh có một “kế hoạch lớn” cho hành tinh. Linda tin rằng vụ bắt cóc là một thông điệp từ người ngoài hành tinh nhằm thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới đến các vấn đề môi trường. Hopkins cũng đồng tình rằng sự kiện này có thể là một dấu hiệu nhằm thức tỉnh nhân loại về sứ mệnh bảo vệ Trái Đất.

Di sản và sự tiếp tục của câu chuyện trên Netflix

Linda Napolitano vẫn là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong thế giới UFO. Dù Budd Hopkins đã qua đời năm 2011, cuộc điều tra về vụ bắt cóc của Linda chưa bao giờ thực sự kết thúc. Netflix công bố bộ phim tài liệu mới Manhattan Alien Abduction vào năm 2024, tập trung khai phá câu chuyện huyền bí về vụ bắt cóc của Linda và nỗ lực giải thích sự kiện kỳ lạ này.

Liệu vụ bắt cóc của Linda Napolitano có phải là một hiện tượng có thật hay chỉ là một trò lừa bịp? Câu chuyện này vẫn tiếp tục thách thức sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ và những điều kỳ bí xoay quanh người ngoài hành tinh.