Ngỡ ngàng nhan sắc "thiếu nữ" của ông bố 48 tuổi: Giả gái để nuôi dạy hai con gái nhỏ

Mới đây, mạng xã hội Nhật Bản và thế giới đã được một phen chấn động trước những hình ảnh của Takuma Tani. Dù sở hữu ngoại hình không khác gì một loli hay nữ sinh trung học, nhưng thực tế, đây lại là một người đàn ông đã 48 tuổi và là cha của hai cô con gái nhỏ.

Sự nghiệp đa tài đằng sau vẻ ngoài "hack tuổi"

Takuma Tani không phải là cái tên quá xa lạ tại xứ sở hoa anh đào. Ông là một nghệ sĩ đa năng, hoạt động với tư cách ca sĩ, người mẫu, gương mặt truyền hình và nghệ sĩ biểu diễn. Đặc biệt, Takuma từng giành chiến thắng trong một cuộc thi giả gái trên truyền hình nhờ khả năng hóa trang thượng thừa và vóc dáng nhỏ nhắn đáng kinh ngạc.

Cơn sốt bắt đầu khi ông đăng tải dòng trạng thái gây bão: "Xin chào, tôi là một người cha đang nuôi dạy hai con gái tại Nhật Bản", kèm theo đó là bức ảnh trong trang phục thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ngay lập tức, bài đăng đã viral mạnh mẽ, khiến cộng đồng mạng không khỏi thán phục trước nhan sắc "nghịch thiên" của ông bố này.

Tình yêu thương con cái đặt lên hàng đầu

Được biết, hai con gái của Takuma hiện đang ở độ tuổi từ 7 đến 9. Dù theo đuổi đam mê crossdressing, Takuma khẳng định rằng gia đình và cảm xúc của các con mới là điều quan trọng nhất.

Ông chia sẻ chân thành trên Twitter rằng, nếu một ngày nào đó hai cô con gái cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái với việc cha mình ăn mặc như phụ nữ, ông sẽ lập tức dừng lại. Đối với Takuma, sự phát triển và hạnh phúc của các con luôn được ưu tiên hàng đầu, trên cả sở thích cá nhân và sự nghiệp nghệ thuật.

Câu chuyện của Takuma Tani không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn khiến nhiều người cảm động về tình cảm gia đình hiện đại tại Nhật Bản.