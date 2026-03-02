Tập thể lớp 12 sẽ tốt nghiệp năm học 25-26 với hơn 1 triệu USD học bổng tới từ nhiều trường đại học danh tiếng thế giới.

Hàng loạt thư mời nhập học sớm cùng tổng giá trị học bổng lên tới 1 triệu USD không chỉ phản ánh năng lực của học sinh, mà còn cho thấy hiệu quả của một mô hình giáo dục chuẩn quốc tế, luôn lấy học sinh làm trung tâm. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo thế hệ công dân toàn cầu của Nhà trường, được xây dựng ngay từ những ngày đầu đi học.

Chia sẻ về triết lý giáo dục của trường, thầy Gerald Schoen – Hiệu trưởng Trường Quốc tế True North – cho biết: “Nhà trường luôn hướng tới việc đưa chuẩn học thuật tại True North tiệm cận môi trường giáo dục Mỹ, giúp học sinh phát triển tư duy toàn cầu ngay trong những năm học trung học. Trên nền tảng đó, mỗi học sinh được xây dựng lộ trình cá nhân hóa, theo đuổi dự án đam mê và hình thành hồ sơ học thuật mang dấu ấn riêng thay vì đi theo một khuôn mẫu chung.”

Mặc dù học trong môi trường quốc tế đa văn hóa, TNISers luôn tự hào giữ vững bản sắc dân tộc.

Chương trình đào tạo tại TNIS được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn gắt gao của STEAM, NGSS, CCSS cùng hơn 20 môn AP trải rộng trên 7 lĩnh vực, cho phép học sinh tiếp cận kiến thức ở cấp độ đại học từ sớm. Môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với đội ngũ giáo viên quốc tế không chỉ hỗ trợ học thuật mà còn đồng hành trong quá trình phát triển bài luận, định hướng nghề nghiệp và xây dựng năng lực lãnh đạo. Song song với đó, hơn 20 câu lạc bộ cùng các sân chơi quốc tế như VEX Robotics (Mỹ), WIMUN (New York), MUN Shanghai hay Oxford Union Debate… mở ra không gian rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng công dân toàn cầu.

CLB chạy bộ IronTeen của trường là những gương mặt quen thuộc tại các giải chạy miền Bắc.

Từ nền tảng học thuật và trải nghiệm đa chiều này, thế hệ học sinh đầu tiên của True North đã giành được hơn 1 triệu USD học bổng cùng nhiều thư mời nhập học sớm từ các đại học danh tiếng. Cornell University – thành viên của Ivy League – trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu, bên cạnh nhiều trường lớn tại Mỹ, Anh, Úc và các học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực học thuật vững vàng mà còn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của học sinh TNIS.

Với True North, mỗi lá thư trúng tuyển không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới. Thành công của khóa học sinh tiên phong hôm nay mở ra kỳ vọng về những thế hệ tiếp theo - nơi giấc mơ đại học quốc tế dần trở thành con đường rõ ràng, được chuẩn bị từ sớm và nuôi dưỡng bằng một hệ sinh thái giáo dục hướng tới tương lai.

Trường Quốc tế True North tiếp tục tuyển sinh từ Tiền Tiểu học (5 tuổi) tới lớp 12.

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 0944359393

Hoặc thông qua Website tuyển sinh: https://tuyensinh.truenorth.edu.vn



