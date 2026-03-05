Câu chuyện đằng sau bức ảnh 4 cô gái qua đời vì ung thư khiến cả cõi mạng nghẹn ngào

Mới đây, MXH chia sẻ hình ảnh của 4 cô gái kèm theo đó là những lời tâm sự khiến ai đọc nghẹn ngào. “Tạm biệt 4 cô gái. Giờ thì 4 chị em được gặp nhau ở thế giới khác rồi, không còn đau đớn nữa, mong 4 chị em yên nghỉ ở một nơi thật đẹp”.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc bởi cả 4 cô gái đều còn rất trẻ. Qua tấm hình chụp chung, không ít người cũng nhận xét rằng họ đều toát ra một năng lượng tích cực, vui vẻ và lạc quan dù đều đang đối mặt với bệnh tật.

“Có kiếp sau mong 4 em có cuộc sống hạnh phúc hơn, xin chia buồn cùng các gia đình”, “Thương quá. Ở nơi xa các bạn vẫn luôn xinh đẹp và sẽ được khoẻ mạnh”, “Xin được tiễn biệt 4 bông hoa kiên cường”, “Đều là những cô gái xinh đẹp và tuổi đời còn rất trẻ, nghẹn ngào quá”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bức ảnh chụp chung của 4 cô gái và câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn ngào

Liên hệ với Mai Nguyễn (SN 2004, Đồng Tháp) cũng là chủ nhân của bài đăng này, cô cho biết 4 bạn nữ trong hình không phải là chị em ruột, họ đều là những bệnh nhân bị ung thư máu, gặp gỡ và quen biết nhau tại bệnh viện. Tuy nhiên, 4 cô gái đã lần lượt qua đời.

“Trong bức ảnh đó, có 2 bạn đã qua đời từ tháng 8/2025, mất cách nhau 3 ngày. Sau đó, một bạn nữ khác qua đời vào cuối năm 2025 và ngày mùng 9 Tết mới đây, mình nhận được thông tin bạn nữ cuối cùng trong nhóm cũng đã ra đi”, Mai Nguyễn chia sẻ.

Mai Nguyễn cho biết, bản thân cô cũng là một bệnh nhân ung thư máu, đang điều trị tại TP.HCM. “Mình và 4 bạn quen nhau qua mạng vì đều là những bệnh nhân mắc ung thư máu. Chúng mình có livestream trên TikTok cùng nhau, trò chuyện và hỏi thăm, chia sẻ với nhau rất nhiều. Tuy nhiên, mình chưa có cơ hội được gặp các bạn ngoài đời thì cả 4 đều đã ra đi lần lượt. Trước đó, một số bạn trong nhóm cũng đã hẹn gặp mặt nhau nhưng mà chưa kịp…”, Mai Nguyễn kể.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, cô bạn cho biết: “Mình phát hiện bệnh khi mới gần 12 tuổi, còn nhỏ quá nên cũng không nhớ được nhiều. Đến hiện tại, mình cũng đã sống chung với nó được 11 năm. Mình cũng từng trải qua hoá trị, uống thêm hoá chất, có khoảng 7 năm điều trị ở trong viện. May mắn là mình đáp ứng được thuốc và ra viện từ năm 2019. Giờ thì 6 tháng mình đi khám định kỳ một lần, sức khoẻ cũng ổn hơn và hiện không cần uống thuốc”.

Mai Nguyễn cho biết bản thân cũng là bệnh nhân mắc ung thư máu. Hiện tại, sức khoẻ của cô có phần ổn định, chỉ cần đi khám định kỳ và không còn phải uống thuốc

Dẫu vậy, Mai Nguyễn thừa nhận khi nghe tin những người bạn chơi chung đều ra đi, cô cảm thấy buồn và cũng có chút lo lắng. “Cũng sợ lắm vì không biết khi nào bệnh lại tái phát. Các bạn điều trị chung với mình từ 10 năm trước, cũng đã có nhiều người không được may mắn như mình. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, mình thấy buồn lắm. Nhưng mình cũng vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và cố gắng trong cuộc sống”, Mai nói.

Cô bạn cho biết do điều trị bệnh từ nhỏ nên phải nghỉ học khá sớm. Hiện tại, Mai Nguyễn chủ yếu làm công việc móc len thủ công và kinh doanh online. Cô bạn cũng bày tỏ, bản thân luôn động viên mọi người giữ sức khoẻ, quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực để vượt qua mọi chuyện.

Mai Nguyễn bày tỏ: “4 năm nay mfinh móc len bán kiếm tiền, rồi để dành đó cho việc khám bệnh. Ba mẹ lớn tuổi rồi, cũng không có kinh tế tốt nên mình tự làm, tự lo cho chính mình. Dù cũng có những lúc thấy mọi thứ khó khăn nhưng rồi mình lại vui vẻ, cố gắng hết mình và tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống”.

Ảnh: NVCC