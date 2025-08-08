Cậu cả Subeo đến tập đoàn của gia đình thực tập, nhìn chi tiết này thực sự phải khéo Cường Đô La khéo dạy!

Trên trang cá nhân mới đây, Cường Đô La chia sẻ loạt ảnh cùng cậu cả Subeo trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì để con nghỉ ngơi hoặc tham gia những chuyến du lịch xa hoa, anh lại cho Subeo thực tập tại công ty gia đình.

Nghe qua, không ít người sẽ hình dung một "cậu ấm" được bố sắp xếp vào phòng máy lạnh, tiếp xúc với công việc quản lý hoặc ngồi họp cùng ban điều hành. Nhưng thực tế thì khác hẳn. Subeo bắt đầu từ những vị trí cơ bản nhất: làm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao hàng, thậm chí nhận order và phục vụ tại nhà hàng.

Theo chia sẻ của Cường Đô La, mục tiêu của việc này không phải để con làm thử cho vui, mà là để Subeo trải nghiệm đầy đủ môi trường làm việc của một doanh nghiệp. Anh cũng không quên dành lời khen ngợi con vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và cho biết bản thân rất tự hào.

Hình ảnh Subeo khi thì mặc sơ mi bảnh bao, khi thì mặc đồng phục quầy bar, tập rót rượu, order đồ cho khách nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là cách rèn luyện đáng tham khảo, giúp con vừa có thêm trải nghiệm thực tế, vừa học được kỹ năng và thái độ làm việc.

Subeo đến tập đoàn thực tập

Khi " con nhà giàu " bắt đầu từ vị trí thấp nhất

Việc để con trải nghiệm công việc từ những nấc thang thấp nhất không phải điều xa lạ trong giới doanh nhân quốc tế. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều tập đoàn gia tộc yêu cầu con cháu phải trải qua thời gian làm việc ở vị trí nhân viên cơ bản, thậm chí ở công ty khác, trước khi quay về tiếp quản doanh nghiệp. Lý do đơn giản: muốn lãnh đạo tốt, trước tiên phải hiểu rõ những người mình lãnh đạo đang làm gì, nghĩ gì và đối mặt với khó khăn ra sao.

Tại Mỹ, con của Warren Buffett từng phải làm những công việc lao động phổ thông để học cách trân trọng giá trị đồng tiền. Gia đình Sam Walton – sáng lập Walmart – cũng yêu cầu con cái trải qua giai đoạn làm việc ở các cửa hàng bán lẻ trước khi bước vào vai trò điều hành. Ngay cả Hoàng tử William của Anh cũng từng làm nông trại và tham gia công việc bán hàng trước khi đảm nhiệm các trách nhiệm hoàng gia.

Những trải nghiệm này giúp thế hệ kế cận không chỉ hiểu quy trình vận hành mà còn rèn sự khiêm tốn, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm. Khi đã từng tự tay phục vụ khách hoặc xử lý một đơn hàng, họ sẽ có cái nhìn thực tế và nhân văn hơn khi đưa ra quyết định ở vị trí quản lý.

Câu chuyện của Cường Đô La cho thấy tư duy tương tự. Thay vì để con "đứng sẵn trên đỉnh", anh để con bắt đầu từ chân núi, tự mình trải qua những thử thách và áp lực của công việc. Con đường ấy có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại giúp Subeo xây nền tảng vững chắc, cả về kỹ năng lẫn thái độ làm việc.

Dù mỗi gia đình có cách dạy con khác nhau, cách làm này vẫn gợi ra một thông điệp chung: Đặc quyền sinh ra từ gia đình có thể mở cho con nhiều cánh cửa, nhưng trải nghiệm thực tế và sự rèn luyện mới là thứ quyết định cách con bước đi vững vàng qua những cánh cửa đó.