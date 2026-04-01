Cậu bé 4 tuổi ở quê gọi bố qua camera xin mua đồ chơi: Dễ thương đến mức cư dân mạng liên tục xin địa chỉ để gửi quà

Trong đoạn clip, một cậu bé đứng trước camera giám sát trong nhà, cố gắng giơ cao một tờ giấy in hình đồ chơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói với ống kính:

“Bố ơi, mua cho con một cái nhé!”

Đoạn video mộc mạc, ngắn ngủi nhưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, nhận được hơn 400.000 lượt thích. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận:

“Hãy gửi địa chỉ đi, tôi muốn mua đồ chơi cho em bé!”

Ngày 29/3, phóng viên đã liên hệ với bố của cậu bé – anh Lý – để tìm hiểu câu chuyện phía sau đoạn video.

Theo anh Lý, đoạn clip được ghi lại từ camera trong nhà. Cậu bé trong video là con trai anh, tên là Đoàn Đoàn, năm nay 4 tuổi. Hiện tại, vợ chồng anh đang làm việc tại Thường Châu (Giang Tô), còn hai con ở quê nhà Thương Khâu (Hà Nam) do bà nội chăm sóc.

Vì bà đã hơn 70 tuổi và không quen sử dụng điện thoại thông minh, nên vợ chồng anh lắp camera tại nhà để có thể thường xuyên quan sát và trò chuyện với con.

“Có một lần tôi xem lại camera, bất ngờ thấy đoạn này. Đoàn Đoàn cầm một tờ giấy, kiễng chân giơ lên rất lâu, miệng nói ‘Bố ơi, mua cho con một cái nhé’. Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện gì, nên gọi về hỏi mẹ tôi mới biết: hóa ra con thấy bạn khác được bố mua đồ chơi, nên rất thích, cứ đứng trước camera chờ tôi”, anh Lý kể.

Anh cho biết Đoàn Đoàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu. Khi biết rõ câu chuyện, xem lại video, anh cảm thấy vừa xót xa vừa áy náy.

Khoảng cách giữa Thường Châu và Thương Khâu gần 600 km, mỗi năm anh chỉ có thể về nhà 1–2 lần, trong lòng luôn thấy có lỗi với con.

Sau khi đoạn video được đăng tải, đã có rất nhiều cư dân mạng quan tâm. Không ít người để lại bình luận xin địa chỉ để gửi đồ chơi cho cậu bé.

“Đọc những lời đó, tôi thật sự rất ấm lòng, rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người”, anh Lý chia sẻ. “Thậm chí có người còn gửi tiền cho tôi, nhưng ai cũng vất vả kiếm sống, nên tôi chỉ xin nhận tấm lòng, chứ không thể nhận tiền.”

Ngoài ra, anh cho biết mình đã mua đồ chơi mới cho con.

“Khi nhận được món đồ chơi mà mình mong ước, Đoàn Đoàn vui đến mức nhảy cẫng lên, gặp ai cũng khoe ‘Đây là bố mua cho con’. Khi đăng video, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Thật sự rất biết ơn lòng tốt của mọi người.”

Nguồn: Dương Tử Vãn Báo