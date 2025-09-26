Cát xê của Đức Phúc tăng gấp 2 lần hậu chiến thắng Intervision 2025, chạm đến mốc tiền tỷ?

Những ngày qua, cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế chưa hết xôn xao trước chiến thắng của Quán quân Intervision 2025 - Đức Phúc. Trở lại sau hơn 40 năm "đắp chiếu", cuộc thi âm nhạc này được Nga tái khởi động lại, được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ với mục tiêu xây cầu nối văn hóa qua nghệ thuật. Quy tụ 23 đại diện từ 23 quốc gia, quy mô và độ phủ sóng của Intervision 2025 không phải bàn cãi. Vì thế, tiết mục Phù Đổng Thiên Vương và cúp pha lê vô địch của Đức Phúc mang ý nghĩa lớn cho cả nền âm nhạc Việt nói riêng và Tổ quốc nói chung.

Đức Phúc mang ý nghĩa lớn cho cả nền âm nhạc Việt nói riêng và Tổ quốc nói chung.

Hiện là ngôi sao trẻ được yêu thích bởi nhiều thế hệ khán giả, không ít người dấy lên câu hỏi về mức thù lao bây giờ của Đức Phúc, và nó có thay đổi như thế nào so với thời điểm trước khi ghi danh tại Intervision 2025. Theo một số nguồn tin tự nhận là hoạt động trong giới booking, Đức Phúc nhận mức cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một sự kiện lớn, biểu diễn 3-4 bài hát.

Vào năm ngoái, một vài người dùng mạng từng khẳng định Đức Phúc có thể bỏ túi 500 triệu đồng chỉ đồng ý trình diễn 3 ca khúc tại một đám cưới. Đây là một con số không hề rẻ, thậm chí thuộc top cao trong thị trường. Việc Đức Phúc thả tim vào bình luận này càng thêm phần khẳng định về mức cát-xê trên. So với mức thù lao hiện tại, có thể nhận ra bước nhảy vọt đáng nể ngay khi nam ca sĩ giành giải cao nhất tại Intervision 2025.

Theo một số nguồn tin tự nhận là hoạt động trong giới booking, Đức Phúc nhận mức cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một sự kiện lớn

Trước đó, netizen cũng đã rần rần nhiều lần trước độ giàu có và khối tài sản của Đức Phúc. Cụ thể, tại buổi họp báo ra mắt Chăm Em Một Đời vài tháng trước, Hòa Minzy đã bật mí cô và Erik phải vay tiền Đức Phúc chứ Đức Phúc không bao giờ phải đi vay nợ. Giọng ca Bắc Bling khẳng định người em trai sở hữu 3 căn hộ cao cấp, có giá khoảng trên chục tỷ đồng. Ngoài ra, anh chàng còn từng "chốt đơn" 15 cây vàng nhân ngày Vía Thần Tài vào năm ngoái. Tuy nhiên đây chỉ là lời nói đùa của Hoà Minzy, khó có thể khẳng định đó là sự thật.

Anh chàng còn từng "chốt đơn" 15 cây vàng nhân ngày Vía Thần Tài

Nam ca sĩ còn từng khoe đứng tên căn hộ ngót nghét 10 tỷ vào năm 2021, vài chiếc xế hộp sang trọng và sở hữu tới 10 quyển sổ đỏ. Đức Phúc còn là một tín đồ hàng hiệu khi anh không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu những set quần áo, túi xách hay giày dép cao cấp đắt đỏ. Hơn 10 năm trong nghề với rất nhiều hit, chạy show liên tục không ngừng nghỉ thì netizen đều tin rằng khối tài sản ấy xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực mà Đức Phúc bỏ ra.

Nam ca sĩ còn từng khoe đứng tên căn hộ ngót nghét 10 tỷ vào năm 2021, vài chiếc xế hộp sang trọng và sở hữu tới 10 quyển sổ đỏ

Bước ra từ The Voice - Giọng Hát Việt 2015 với giải Quán quân trong tay, Đức Phúc có bàn đạp vững chắc để dấn thân vào giới giải trí nước nhà. Những bản bản hit đình đám được khán giả mến mộ như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Em Đồng Ý, Đi Chùa Cầu Duyên… thu hút hàng chục, hàng trăm triệu view cho mỗi MV.

Điểm chung của những ca khúc này đều mang thông điệp và giai điệu tình yêu đầy ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt, nam ca sĩ thường nhắm tái xuất vào dịp Valentine, gửi gắm món quà tinh thần tới những cặp đôi đang yêu nhau. Những ca khúc này thường xuyên xuất hiện tại hôn lễ của không chỉ người thường mà còn của nghệ sĩ Việt. Vì thế, Đức Phúc được truyền thông ưu ái gọi với nhiều danh xưng như "ông hoàng nhạc cưới", đại sứ tình yêu", "hoàng tử nhạc Valentine".

NGÀY ĐẦU TIÊN - ĐỨC PHÚC

Năm 2024, Đức Phúc chinh chiến Anh Trai Say Hi nhằm mang đến cho khán giả nhiều khía cạnh mới mẻ hơn ngoài hình tượng chàng ca sĩ chuyên trị nhạc Pop Ballad. Tại đây, anh chàng có cơ hội thỏa sức sáng tạo, thử sức với vai trò sáng tạo, vũ đạo và trình diễn. Nhờ nỗ lực bứt phá bản thân, Đức Phúc xuất sắc có mặt trong đội hình top 5 chung cuộc, mở ra một chương mới cho anh chàng khi được công nhân là một nghệ sĩ giải trí đa năng.