Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một xu hướng mới khi nhiều hãng xe lựa chọn bổ sung phiên bản giá thấp bằng cách lược bớt trang bị so với các bản cao hơn. Thay vì giảm giá trực tiếp hay tung khuyến mãi ngắn hạn, các nhà sản xuất chủ động tái cấu trúc dải sản phẩm nhằm hạ giá khởi điểm, qua đó mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Điểm chung của các phiên bản mới này nằm ở cách tiếp cận khá thận trọng. Các hãng không thay đổi kết cấu khung gầm, động cơ hay yếu tố an toàn cốt lõi, mà chủ yếu cắt giảm các trang bị mang tính tiện nghi hoặc công nghệ bổ trợ. Điều này giúp giữ nguyên khả năng vận hành và độ bền vốn là yếu tố được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm, trong khi vẫn tạo được khoảng cách giá đủ lớn so với các bản cao hơn.

Toyota Innova Cross 2.0G

Innova Cross là mẫu xe mới nhất được áp dụng chiến lược "cắt giảm trang bị" để có bản tiêu chuẩn mới với giá khởi điểm thấp hơn. Bản Innova Cross 2.0G này có giá 730 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với 825 triệu đồng của bản 2.0V.

So với bản 2.0V, bản 2.0G dùng mâm nhỏ hơn 1 inch, đèn vẫn dùng công nghệ LED nhưng tối giản hơn, màn hình sau vô-lăng nhỏ hơn, màn hình trung tâm cũng chỉ còn 8 inch.

Bản này vẫn dùng động cơ 2.0L giống hệt bản cao hơn. Một số trang bị hiện đại vẫn giữ nguyên có phanh điện tử, điều hòa tự động, cảm biến trước/sau và 6 túi khí.

Kia Sonet 1.5 AT

Từ tháng 9, Kia Sonet bổ sung phiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn giá 499 triệu đồng, trở thành bản thấp nhất của dòng xe này.

Ngoại thất gần như giữ nguyên so với bản Deluxe trước đây với đèn chiếu sáng halogen, mâm 16 inch hai tông màu, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh gập điện. Bên trong, bản mới dùng chìa khóa cơ thay cho nút bấm, kéo theo việc loại bỏ tính năng đề nổ từ xa. Xe vẫn có màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi điều hòa chỉnh cơ.

Về an toàn, phiên bản này bỏ cảm biến lùi, các trang bị còn lại gồm cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí.

Lynk & Co 06 Core Plus

Hồi tháng 7, Lynk & Co 06 bổ sung phiên bản Core Plus với giá niêm yết 679 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu so với bản Hyper Pro. Khách mua sớm được giảm 20 triệu, đưa giá thực tế xuống 659 triệu đồng.

So với bản cao, Core Plus lược bỏ nhiều trang bị để hạ giá, đáng chú ý nhất là không còn gói hỗ trợ lái ADAS gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn chiếu sáng thích ứng. Ngoài ra, xe bỏ camera 360 độ, gạt mưa tự động, mở khóa thông minh, sưởi gương, điều hòa hai vùng và tùy chọn ngoại thất hai tông màu.

Lynk & Co 01 Hyper

Hồi tháng 8, Lynk & Co 01 bổ sung bản Hyper tiêu chuẩn, giá niêm yết 919 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu so với bản Hyper Pro.

So với bản cao cấp, Lynk & Co 01 Hyper dễ nhận biết qua mâm 19 inch thay cho loại 20 inch và hệ thống đèn LED không có chức năng thích ứng. Bên trong, xe lược bớt nhiều tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ, không còn sưởi, làm mát, nhớ ghế, đèn trang trí nội thất, kính cách âm hàng trước, hệ thống âm thanh giảm còn 8 loa thường.

Về an toàn, bản Hyper cắt một số tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động hay cảnh báo lệch làn, nhưng vẫn giữ các công nghệ ADAS cốt lõi gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ lái khi ùn tắc.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là bản giá rẻ nhất của mẫu C5 được bổ sung năm nay. C5 Luxury có giá 539 triệu đồng, thấp hơn Premium 50 triệu và Flagship 130 triệu đồng.

Ngoại thất bản Luxury dùng đèn chiếu sáng halogen, mâm 17 inch, đèn hậu LED, thiết kế thể thao tương tự các bản cao. Nội thất giữ phong cách hiện đại với màn hình kép 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Trang bị an toàn bản tiêu chuẩn này dừng ở mức cơ bản, không có các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Từ góc độ thị trường, việc nhiều hãng cùng chọn cách hạ giá khởi điểm cho thấy cuộc cạnh tranh đang chuyển từ khuyến mãi đơn thuần sang cấu trúc sản phẩm để hạ giá khởi điểm. Khi số lượng mẫu xe mới liên tục tăng, việc sở hữu một mức giá dễ tiếp cận ngay trong brochure trở thành lợi thế quan trọng để thu hút khách hàng tới showroom. Phiên bản giá thấp đóng vai trò như điểm vào, giúp người mua tiếp cận thương hiệu, từ đó tạo cơ hội bán chéo hoặc nâng cấp lên các bản cao hơn.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra không ít câu hỏi. Một số ý kiến cho rằng việc cắt trang bị có thể làm giảm trải nghiệm người dùng nếu hãng không truyền thông rõ ràng sự khác biệt giữa các phiên bản. Khoảng cách trang bị quá lớn giữa bản tiêu chuẩn và bản cao cấp có thể khiến khách hàng cảm thấy bị phân tầng quá rõ, trong khi giá bán lại của các bản thấp hơn cũng là yếu tố cần thời gian để kiểm chứng.