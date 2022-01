Cát "tặc" làm chuyện liều lĩnh trên sông Đồng Nai

Rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng phối hợp với Ban Phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Cửa khẩu cảng TP HCM, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP HCM phát hiện 20 đối tượng điều khiển 4 ghe lặn không có số đăng ký di chuyển trên sông Đồng Nai , khu vực giáp ranh TP Thủ Đức - TP HCM và huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai .

Nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Nhóm cát "tặc" vừa vận hành phương tiện vừa lén lút hút, bơm cát từ lòng sông lên những ghe tải khác. Phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng điều khiển ghe lặn trốn vào rạch không tên (thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch).

Lực lượng chức năng bắt giữ 4 phương tiện ghe tải do 4 người điều khiển, gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1965, ngụ tỉnh Đồng Nai), Võ Hoàng Nhanh (SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Tâm (SN 1975, ngụ tỉnh Tiền Giang), Đặng Quốc Hòa Em (SN 1974, ngụ tỉnh Long An) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, những ghe tải này chứa khoảng 20 mét khối cát sông không có chứng từ hợp pháp.

Cùng ngày, tổ công tác gồm Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng và Trạm Cảnh sát Đường thủy Cát Lái (thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an TP HCM) tiếp tục bắt 2 ghe tải, do ông Nguyễn Văn Cưng (SN 1978), ông Nguyễn Hoài Thanh (SN 1980, cùng ngụ tỉnh Long An) điều khiển. Trên 2 ghe tải trên có khoảng 20 m3 cát sông không rõ nguồn gốc.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, ông Cưng và ông Thanh không xuất trình chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng. Hai ông này trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực. Ông Cưng và ông Thanh khai nhận họ mua cát từ 4 đối tượng có ghe lặn hút cát dưới sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.