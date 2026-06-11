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Cắt sóng Hoa hậu gen Z thuộc top 0,1% nhan sắc - body đẹp nhất nước vì đoạn CCTV nhạy cảm với CEO ngành thời trang

Dương Nam
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Công chúng lên án gay gắt hành vi lệch chuẩn của nàng Hoa hậu đình đám này.

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng trước vụ việc Hoa hậu nức tiếng Hàn Quốc Jung Gyu Ri bị tố ngoại tình, sống chung với CEO thời trang đã có vợ con. Trong diễn biến mới nhất, nàng hậu sinh năm 1998 đã phải nhận đòn trừng phạt đầu tiên sau cú phốt chấn động.

1 nguồn tin thân cận cho hay, ekip Heart Signal 5 đã tìm cách làm giảm thiểu tối đa sự khó chịu cho người xem. Cụ thể, đội ngũ biên tập đang lên kế hoạch cố gắng cắt giảm tối đa thời lượng lên hình của Jung Gyu Ri, đồng thời biên tập nội dung theo hướng không làm ảnh hưởng đến mạch truyện tổng thể của chương trình.

Chia sẻ với tờ Ilgan Sports trong sáng 10/6, đại diện từ show hẹn hò Heart Signal 5 cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến quý vị khán giả phải phiền lòng. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình xác minh sự thật liên quan đến những nghi vấn xung quanh 1 người chơi (Jung Gyu Ri). Chúng tôi đang tiếp nhận vụ việc với thái độ vô cùng nghiêm túc. Chưa bàn đến đúng sai ra sao, chúng tôi đang thận trọng xem xét lại thời lượng lên sóng đối với người chơi nói trên”.

- Ảnh 1.

Jung Gyu Ri đón nhận tin dữ sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Naver

Vụ việc chính thức nổ ra sau khi vợ của 1 CEO công ty chuyên về thời trang Hanbok cách tân đăng đàn tố cáo chồng mình đã ngoại tình với Jung Gyu Ri. Được biết, nam CEO này hơn Hoa hậu họ Jung 8 tuổi và còn là sếp của cô.

Theo bài đăng bóc phốt, Jung Gyu Ri bị tố ngang nhiên tham gia show hẹn hò ăn khách ngay khi đang có mối quan hệ sai trái với nam CEO sinh năm 1990. Chưa hết, nàng hậu họ Jung còn đang bị chính thất đâm đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại do có hành vi giật chồng, phá hoại gia đình người khác.

Bà cả bức xúc cho biết, Jung Gyu Ri vì mục đích thăng tiến trong sự nghiệp nên đã duy trì mối quan hệ bất chính với CEO có vợ con. Dù đã nhiều lần nhận được yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng từ người vợ hợp pháp của CEO nhưng Jung Gyu Ri vẫn tiếp tục hành vi sai trái, thậm chí còn ngang nhiên dọn đến sống chung với gã nhân tình. Dù đã có đầy đủ bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi nhưng nàng Hoa hậu vẫn chẳng thèm xin lỗi nạn nhân cũng như không bày tỏ bất kỳ sự hối hận nào. Ngược lại, Jung Gyu Ri còn gửi tối hậu thư đề cập đến việc sẽ kiện cáo hình sự đối với chính thất và không ngần ngại gây ra tổn thương chồng chất cho người phụ nữ tội nghiệp này.

Ngoài ra, đính kèm trong bài đăng tố cáo còn có hình ảnh cắt từ camera giám sát ghi lại bằng chứng ngoại tình của nàng hậu. Ở hình ảnh gây xôn xao, Jung Gyu Ri và CEO hơn gần 10 tuổi đang có những cử chỉ thân mật trong thang máy.

- Ảnh 2.

Jung Gyu Ri bị tung CCTV ngoại tình với CEO có vợ con. Ảnh: Naver

Được biết, Jung Gyu Ri sinh năm 1998, từng đại diện cho Hàn Quốc tại cuộc thi Miss International cách đây 2 năm. Cô nhận được nhiều sự chú ý sau khi tham gia show hẹn hò ăn khách Heart Signal 5. Bên cạnh đó, nàng hậu gen Z còn tham gia diễn xuất trong 1 số MV ca nhạc của các nghệ sĩ tại Kbiz.

Trong 1 bài báo hồi năm 2024, ký giả tờ Chosun còn dành nhiều ngôn từ mỹ miều để mô tả về Jung Gyu Ri, trong đó có câu “Jung Gyu Ri sở hữu nhan sắc và vóc dáng thuộc top 0,1% đỉnh nhất Hàn Quốc”.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Jung Gyu Ri từng đại diện cho Hàn Quốc tại đấu trường nhan sắc Miss International 2024. Ảnh: X

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Ngoài ra, Jung Gyu Ri còn xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc. Ảnh: Naver

Tags

ngoại tình

hoa hậu

Jung Gyu Ri

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