Cát Phượng: 'Bạn trai tôi ở Mỹ, từ lúc yêu tới giờ, chúng tôi chưa từng gặp mặt'

Sau gần 2 năm chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng thông báo đã có người mới. Trong cuộc trò chuyện với VTC News , nữ diễn viên tâm sự cô mở lòng để đón nhận tình yêu này một cách thoải mái, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc từng ngày chứ không cần quá đặt nặng những chuyện trong tương lai.

- Khán giả bất ngờ khi Cát Phượng công khai bạn trai mới. Có vẻ như chị đã có niềm tin rất lớn vào mối tình này?

Với tôi hiện tại thì mỗi ngày được sống vui và hạnh phúc đã là điều trân quý. Hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó. Tôi không mong sẽ lâu dài vì cuộc đời này đâu có gì là mãi mãi. Tuy nhiên cuộc đời này vi diệu lắm, đôi khi yêu xa lại là mãi mãi thì sao (cười).

Cát Phượng hạnh phúc với tình yêu mới ở tuổi 53.

- Nói như vậy nghĩa là chị không sợ chuyện yêu xa?

Hiện tại bạn trai tôi vẫn đang sống bên Mỹ. Lúc đầu anh ấy cũng giấu, tuy nhiên sau khi đã thân thiết thì anh đã chia sẻ hết với tôi. Về tuổi và công việc của anh thì tôi xin phép không tiết lộ. Anh ấy không dùng mạng xã hội nên chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Chúng tôi gọi điện qua video với nhau hằng ngày. Ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi đi đâu, làm gì, mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên anh ấy nói không phải muốn kiểm soát mà chỉ hỏi để đỡ lo lắng.

Từ khi yêu nhau tới giờ cả hai chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời vì anh ấy chưa có dịp để về đây.

Cát Phượng

Anh nói đã từng theo dõi tôi suốt mấy chục năm qua, chỉ có tôi là chưa được gặp anh ở ngoài.

Với tôi, yêu xa không phải thử thách mà đôi khi yêu gần mới có nhiều khó khăn hơn. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ nói chuyện với anh ấy như những người bạn thân thiết. Tuy nhiên khi ngỏ lời yêu, anh đã đưa ra nhiều thứ để làm tôi phải tin tưởng. Anh ấy cho tôi xem giấy đã ly hôn và hình ảnh 2 người con của anh. Hiện 2 con của anh đã trưởng thành và ra ở riêng. Chính những sự chân thật này khiến tôi an tâm hơn.

- Lý do nào ở người đàn ông này khiến trái tim chị mở thêm lần nữa?

Người đó quan tâm và chưa có ai hỏi han tôi từng chút một như vậy. Anh ấy muốn khi ngủ dậy, tôi là người đọc tin nhắn của anh đầu tiên. Vì vậy nên mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhận được một tin nhắn "chúc một ngày tốt lành" của anh. Anh ấy nói muốn dành cho tôi sự ấm áp khi yêu xa. Nhiều lúc quá bận rộn với công việc nên tôi quên cả ăn, anh ấy cũng là người nhắc tôi vào mỗi bữa ăn. Điều này khiến tôi bị rung động.

Vì là người hâm mộ từ lâu nên anh cũng biết tôi có tính hay quên. Đó là lý do anh luôn gọi điện nhắc nhở tôi mỗi ngày. Mỗi khi đi làm về, anh sẽ gọi điện nói chuyện trong lúc tôi lái xe để tránh buồn ngủ. Khi đã về nhà an toàn, anh mới tắt máy để cho tôi nghỉ ngơi. Dù trái múi giờ nhưng anh ấy vẫn thức để gọi điện với tôi mối ngày. Tôi xúc động vì từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với mình như vậy. Tôi cảm thấy mình được bảo vệ và che chở dù yêu xa. Đó chính là lý do tôi quyết định mở lòng.

Anh ấy kể đã có lần chạy theo tôi để xem 14 show diễn của tôi trong một đêm. Chỗ nào có Cát Phượng diễn thì anh ấy sẽ mua vé để vào xem. Anh nói lúc đầy chì là tình cảm ngưỡng mộ, sau đó dần cảm thấy thương mến. Khi tôi lấy chồng, anh ấy vẫn theo dõi. Anh kể khi tôi ly dị chồng thì một năm sau cuộc hôn nhân của anh cũng đổ vỡ. Tôi hỏi đùa rằng "chuyện ly dị của anh có liên quan tới em không?", thì anh nói không có liên quan gì hết. Chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống khiến cho tình cảm của cả hai này sinh lúc nào không hay.

Cát Phượng chia sẻ về sự quan tâm của bạn trai Việt Kiều.

- Chị từng nói bị tổn thương với những mối tình cũ. Vậy trước khi bước vào chuyện tình cảm mới này, chị có lo sợ điều gì?

Tôi không lo vì chẳng còn gì để mất. Khi đã yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình như chưa yêu lần nào. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới những điều tiêu cực nhất như kiểu là rồi người ấy cũng sẽ bỏ mình thôi. Nếu sau này người ta có bỏ thật thì bản thân cũng không thấy buồn, không thấy sốc, vì đã từng nghĩ đến những trường hợp này.

- Nếu tình yêu ngày càng thăng hoa, liệu sẽ đến ngày Cát Phượng có một đám cưới?

Tôi có nói vui với anh ấy là: "Cuộc đời em năm 30 tuổi em có ước mơ tổ chức một show diễn thật lớn mà em không làm được vì không có tiền. Năm 60 tuổi bằng mọi giá em sẽ làm sinh nhật thật lớn", anh ấy bảo lúc đó mình làm đám cưới. Lúc ấy tôi mới nói thôi đi, làm đám cưới là đổ đó (cười). Anh ấy nói tôi không nên nghĩ những điều tiêu cực, miễn sao là em vui, không bị phiền là được. Tôi có hỏi nếu mà không công khai anh có buồn không, anh bảo không vì "em buồn thì anh buồn, em không buồn thì anh không buồn".

Tôi cũng chưa nhắc đến chuyện muốn anh ấy về đây sinh sống cùng mình vì họ còn công việc, mình không thể nào ép buộc. Bây giờ bay từ Mỹ về Việt Nam cũng rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 2 ngày. Tôi nghĩ như vậy cũng được nên không ép anh ấy.

Nữ diễn viên chưa nghĩ đến việc đám cưới vì muốn để mọi thứ theo tự nhiên.

- Chị không muốn đám cưới nhưng đến một ngày người ấy chủ động ngỏ lời kết hôn thì sao?

Người ấy muốn cưới thì đeo nhẫn hột xoàn cho tôi rồi hai người về ở với nhau chứ không có cưới (cười). Tôi sẽ không làm đám cưới. Nói vậy chứ tôi tin điều này lắm. Tôi mà cứ mặc váy cưới vào là mọi thứ sẽ đổ bể. Tôi đã nói với người ấy là để mọi thứ tự nhiên vì tính trước bước không qua.

- Bom - con trai chị phản ứng thế nào khi mẹ có bạn trai mới?

Con trai tôi đã trưởng thành nên vô cùng hiểu chuyện. Bom nói với tôi rằng "chỉ mong đây là người đàn ông thương yêu mẹ thật lòng và sẽ đi cùng mẹ tới hết cuộc đời". Bạn trai tôi cũng xin số điện thoại của Bom để nói chuyện. Tuy nhiên cả hai người đều ít nói nên cũng chưa nói được nhiều. Bom có kể là anh ấy có nhắn tin hỏi han chuyện học hành, dặn phải nhắc nhở mẹ ăn uống đầy đủ. Anh cũng kể với tôi rằng Bom rất ngoan, lễ phép.

Bom dù ít nói nhưng quan sát mẹ rất kỹ. Khi nào tôi không ngủ là Bom biết ngay vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mẹ. Tôi hạnh phúc khi con trai ngày càng hiểu chuyện.

Có một câu chuyện vui rằng nhiều người còn tưởng Bom là "tình trẻ" mới của tôi. Tôi từng đưa Bom đi mua bộ đồ vest, nhân viên trong quán thậm chí còn đồn nhau rằng đây là tình trẻ của Cát Phượng (cười).

Con trai Cát Phượng ủng hộ mẹ hết mình khi có tình yêu mới.

- Được biết thời gian tới chị sẽ ra mắt một dự án nghệ thuật mới. Chị không sợ khán giả sẽ nói chị dùng chiêu trò, lấy chuyện tình cảm để PR cho dự án của mình?

Tôi khẳng định mình không bao giờ dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm. Nếu tôi muốn tạo sự chú ý thì sau khi thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn từ năm ngoái, tôi đã làm một chương trình ngay lúc đó. Tuy nhiên đến năm nay tôi mới làm. Nhiều người nói tôi "thở ra cũng dính drama". Ai thương thì tôi biết ơn, còn ghét thì tôi cũng cảm ơn. Quan điểm sống của tôi ở tuổi này là không nên ghét ai cả.

Tôi chỉ muốn làm một chương trình để gửi tặng khán giả. Hơn nữa Cát Phượng cũng đã "ngủ đông" quá lâu rồi. Mong khán giả đừng nghĩ tôi cố tình đưa chuyện tình cảm để PR cho dự án của mình.

- Sau gần 2 năm chia tay, có lẽ khán giả vẫn rất tò mò về mối quan hệ của chị và Kiều Minh Tuấn?

Tôi và Kiều Minh Tuấn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Dù không còn nói chuyện với nhau thường xuyên nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tương tác trên trang cá nhân của anh ấy. Tuấn vẫn hay hỏi thăm về Bom. Còn chuyện có người mới thì là riêng tư nên tôi nghĩ nếu chia sẻ thì cũng hơi vô duyên.

Đối với tôi cái gì đã qua sẽ cho qua vì sẽ không biết để bụng hay hận ai, giận ai. Dù có đâm tôi hay đối xử thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi luôn tâm niệm mình sống sao với người ta thì cũng sẽ được đối xử như vậy.

Cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc khi vẫn được tiếp tục làm việc, cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra tôi còn kinh doanh bán hàng online. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có con trai, mẹ và giờ thì thêm bạn trai mới. Mỗi ngày của tôi giờ đây trôi qua êm đềm và chỉ mong rằng đừng ai phá vỡ sự hạnh phúc này. Hy vọng tôi sẽ được sống những ngày cuối đời yên ả như lúc này (cười).

- Cảm ơn NS Cát Phượng về những chia sẻ!