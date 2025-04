Chiều 25/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thanh Hải Em (SN 1988, ngụ Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Kim Nga (SN 1995, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi " trộm cắp tài sản ".

Huỳnh Thị Kim Nga và Phạm Thanh Hải Em tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 8/4, cửa hàng điện thoại Kim Oanh ở thị xã Tân Châu (Kiên Giang) bị trộm cắt khóa và lấy hơn 80 chiếc điện thoại di động các loại, trị giá khoảng 600 triệu đồng.



Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 12/4, lực lượng công an bắt giữ Huỳnh Thị Kim Nga, thu giữ 17 điện thoại tang vật .

Đến ngày 21/4, Phạm Thanh Hải Em bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Cả hai bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi phần lớn số điện thoại bị trộm.

Cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.