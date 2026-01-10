Cắt giảm khí thải của Đức giảm mạnh khi Biển Bắc trải qua năm ấm nhất trong lịch sử

(Ảnh: WWF Germany)

Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu khí hậu Agora Energiewende, cắt giảm khí thải của Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - trong năm 2025 chỉ là 1,5%, thấp hơn mức giảm 3% vào năm 2024 và 10% trong năm 2023.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục diễn ra, Đức có nguy cơ không đạt được mục tiêu trung hạn là cắt giảm 65% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức của năm 1990 - bà Julia Blaesius, Giám đốc phụ trách tại Đức của Viện nghiên cứu khí hậu Agora Energiewende, cho biết.

"Đức đang mất dần lợi thế trong việc bảo vệ khí hậu" - bà Blaesius nói trong một cuộc họp báo - "Mục tiêu năm 2030 vẫn có thể đạt được, nhưng nó phụ thuộc vào những bất trắc lớn".

Khi bị đốt cháy, nhiên liệu hóa thạch phát thải khí nhà kính như carbon dioxide, giữ nhiệt gần bề mặt Trái đất, gây ra tình trạng biến đổi khí hậu và làm tăng nhiệt độ toàn cầu.

Nhấn mạnh bức tranh khí hậu ngày càng xấu đi, cơ quan hàng hải BSH của Đức hôm 7/1 báo cáo rằng Biển Bắc đã trải qua năm nóng nhất trong lịch sử vào năm 2025.

"Biển Bắc đạt nhiệt độ trung bình 11,6°C, mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu của BSH kể từ năm 1969" - ông Tim Kruschke, người đứng đầu nhóm khí hậu của cơ quan hàng hải BSH, cho biết trong một tuyên bố.

Thông tin tức này có thể gây thêm áp lực lên Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Chính phủ của ông vốn đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng họ không cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Liên minh cầm quyền tại Đức đã ủng hộ chính sách mà các nhà phê bình cho rằng làm tổn hại đến những nỗ lực này. Tuy nhiên, Thủ tướng Merz khẳng định rằng chúng cần thiết để giảm bớt gánh nặng cho nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn.

Ông đã dẫn đầu những lời chỉ trích đối với kế hoạch của EU nhằm cấm bán ô tô động cơ đốt trong mới từ năm 2035. Liên minh của ông đã đồng ý bãi bỏ một đạo luật không được lòng dân, theo đó yêu cầu các hệ thống sưởi mới lắp đặt phải hoạt động chủ yếu bằng năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức đã đề xuất bãi bỏ một số khoản trợ cấp năng lượng mặt trời và xây dựng các nhà máy điện khí đốt mới.

Theo Viện nghiên cứu khí hậu Agora Energiewende, việc cắt giảm khí thải trong năm 2025 chủ yếu là do thực trạng sụt giảm trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Nhiều ngành trong số đó đã gặp khó khăn do nền kinh tế trì trệ, cũng như sản lượng điện Mặt trời đạt kỷ lục.

Theo Agora Energiewende, tổng lượng khí thải của Đức trong năm 2025 là 640 triệu tấn - giảm 9 triệu tấn so với năm 2024. Lượng khí thải quốc gia giảm 49% so với mức năm 1990. Được biết, Đức đang hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải nhà kính vào năm 2045.



