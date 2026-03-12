Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sân

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ đoạn clip của một cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên (sở hữu kênh TikTok @toantutetn) khi họ chính thức hoàn thiện căn nhà mơ ước sau nhiều năm chắt chiu, dành dụm.

Không cần quá phô trương, chỉ bằng vài hình ảnh giản dị ghi lại từng góc nhỏ trong ngôi nhà mới, hai vợ chồng đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước thành quả xứng đáng cho hành trình cố gắng bền bỉ của mình.

Theo chia sẻ, đây là thành quả của nhiều năm hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, từ những ngày khởi nghiệp còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng trên một mảnh đất khá rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng, tinh tế.

Điều khiến nhiều người trầm trồ nhất chính là khoảng sân rộng phía trước nhà. Người chồng trong clip tự hào giới thiệu đây sẽ là nơi cả gia đình ngồi "chill chill" mỗi khi rảnh rỗi, nhâm nhi tách trà buổi sáng hay quây quần bên nhau những buổi tối mát trời. Không chỉ vậy, khoảng sân này còn đủ rộng để bày biện những bữa tiệc ăn uống ngoài trời khi có bạn bè, người thân ghé chơi.

Bên hông nhà, gia chủ cũng tận dụng một khoảng đất nhỏ sát tường để trồng cây xanh, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Những chậu cây được sắp xếp gọn gàng, vừa giúp ngôi nhà thêm sinh động, vừa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, chính khu vực này lại trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, sát tường nhà là một hàng trúc mảnh mai mới được trồng, thân còn nhỏ nhưng xanh tốt. Ban đầu, nhiều người chỉ khen ngợi ý tưởng đưa thiên nhiên vào không gian sống. Thế nhưng chỉ sau ít phút, rất nhiều bình luận can ngăn xuất hiện bên dưới đoạn clip mà gia chủ chia sẻ.

Nhiều người cho rằng không nên trồng tre, trúc sát sân và tường nhà. Không nói đến yếu tố phong thủy, mà dựa trên kinh nghiệm của không ít người đã từng trồng tre hay trúc ở sân nhà cảnh báo.

Lý do là tre và trúc có bộ rễ phát triển rất mạnh. Rễ có thể đâm sâu, lan rộng, thậm chí xuyên qua các khe nứt nhỏ, từ đó làm ảnh hưởng đến nền móng, gây nứt tường hoặc phá hỏng hệ thống cống rãnh xung quanh. Nếu không kiểm soát tốt, chỉ vài năm sau, gia chủ có thể phải tốn một khoản chi phí không nhỏ để sửa chữa.

Bên cạnh đó, cành lá tre trúc khi phát triển rậm rạp có thể che khuất ánh sáng tự nhiên, khiến khu vực sát tường luôn ẩm thấp. Môi trường ẩm dễ tạo điều kiện cho rêu mốc phát triển.

Một số người còn chia sẻ câu chuyện thực tế của chính mình. Có người từng trồng tre, trúc trong sân vì nghĩ đẹp và mang ý nghĩa thanh tao, nhưng chỉ sau vài năm đã phải chật vật xử lý rễ lan khắp nơi. Thậm chí, có trường hợp phải chặt bỏ toàn bộ và cải tạo lại nền đất vì rễ làm nứt gạch lát sân. "Đó thật sự là một sai lầm" - một người từng trồng loại cây này chia sẻ.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng nếu biết cách trồng và xử lý kỹ thuật như sử dụng bồn trồng có đáy, xây tường ngăn rễ hoặc chọn giống trúc cảnh có rễ chùm, ít lan, thì vẫn có thể đảm bảo an toàn. Quan trọng là gia chủ cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

Câu chuyện nhỏ này một lần nữa cho thấy, khi chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc mừng, chủ nhân cũng có thể nhận về nhiều lời khuyên chân thành. Và biết đâu, nhờ những góp ý ấy, tổ ấm mơ ước của đôi vợ chồng trẻ sẽ càng hoàn thiện hơn theo thời gian.