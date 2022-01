Cặp vợ chồng tí hon sau 2 năm kết hôn: Kiếm tiền từ Youtube, vừa mua chung cư gần 2 tỷ

Vợ chồng tí hon gây "bão" mạng

Cách đây hơn 2 năm, đám cưới của cặp đôi tí hon Nguyễn Hùng (33 tuổi, quê Nghệ An) và Lê Thị Diễm My (33 tuổi, quê Bình Thuận) đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Dù đã ở tuổi ngoài 30, nhưng căn bệnh thiếu hormone sinh trưởng khiến cả hai nhìn giống như những đứa trẻ lên 5, lên 6.

Hùng là giáo viên dạy công nghệ thông tin của một trung tâm ở Hà Nội. Ngoài công việc chính, anh còn làm thêm cho công ty nước ngoài, làm MC chương trình "Cuộc sống tươi đẹp" trên VTV4,…

Diễm My biết Hùng qua một chương trình truyền hình về người khuyết tật. Cảm phục ý chí, tài năng của người con trai đồng cảnh ngộ với mình, My tìm số điện thoại của Hùng để làm quen. Hùng chính là người giúp đỡ để My ra Hà Nội học nghề chỉnh sửa ảnh.

Đám cưới của Hùng và My từng gây "bão" mạng xã hội cách đây 2 năm.

Sự mến mộ dành cho Hùng ngày một nhiều, My chủ động trong chuyện tình cảm song đã có một khoảng thời gian cô bị từ chối. Không bỏ cuộc, cô gái nhỏ bé quyết tâm theo đuổi, hàng ngày quan tâm, động viên Hùng bằng những hành động nhỏ nhất. Dần dần, Hùng đã nhìn thấu tấm chân tình của cô bạn và yêu My lúc nào không hay.

Khi đến với nhau, Hùng và My phải đối diện với rất nhiều lời dị nghị, phán xét từ những người xung quanh, đặc biệt là sự phản đối từ phía gia đình. Bố mẹ lo cho tương lai của hai đứa, rồi chuyện con cái của hai người khiếm khuyết sẽ như thế nào?

Nhưng tình yêu của đôi bạn trẻ cao 1m20 đã chiến thắng mọi rào cản. Cả hai yêu thương, tìm hiểu 3 năm trước khi góp gạo thổi cơm chung vào năm 2019.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi rất hạnh phúc dù không tránh khỏi những khi tranh cãi.

2 năm hôn nhân hạnh phúc, mua chung cư tiền tỷ

Thời điểm cách đây hơn 1 năm khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, học sinh cả nước nghỉ học nên Hùng và My cũng nghỉ dạy. Rảnh rỗi, Hùng tập tành làm kênh Youtube. Nhờ đó mà cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng được tiết lộ kha khá thông qua kênh này.

Video của Hùng chủ yếu xoay quanh những câu chuyện đời sống hàng ngày của anh và bà xã, xen lẫn những màn troll vợ rất hài hước. Chính Hùng cũng không ngờ kênh của mình lại được mọi người yêu mến và đón nhận nhiều như vậy, đến hiện tại đã có hơn 560 nghìn lượt người đăng ký.

Kênh đã được bật chế độ kiếm tiền nên Hùng và My có thêm nguồn thu nhập, cuộc sống thoải mái hơn trước, có muốn mua gì, ăn gì cũng không cần đắn đo nhiều.

Hùng và My có thêm nguồn thu nhập từ kênh Youtube.

Qua những đoạn video có thể cảm nhận, Hùng là một người đàn ông vui tính, yêu chiều vợ nhưng mê chơi game. My tuy hơi nóng nảy, hay càu nhàu, hờn dỗi song cũng là một người vợ đảm đang, chu toàn. My tiết lộ suốt 2 năm chung sống, vợ chồng cô chưa từng đánh lộn. Cả hai cũng có những điều chưa bằng lòng về nhau nhưng đều đang cố gắng để có thể sửa chữa, dung hòa mọi thứ.

Từ khi về chung sống, mơ ước lớn nhất của cặp đôi tí hon là có thể mua được một căn nhà của riêng mình. Hùng chia sẻ: "Việc thuê nhà rất bất tiện, suốt ngày phải chuyển nhà. Mỗi lần mình muốn mua món đồ dùng mới thì lại nghĩ đến cảnh nếu chuyển nhà, món đồ đó sẽ không phù hợp".

Sau khi tìm hiểu, Hùng tìm được một căn chung cư rộng 75m2, nằm trên tầng 8, chủ nhà ra giá 1,8 tỷ đồng. Anh đã đi xem, ưng ý và quyết định bàn với vợ việc tậu nhà. Đây là một quyết định không dễ dàng bởi Hùng và My chỉ có khoảng 600 triệu đồng tiền tiết kiệm. Nhưng may mắn nhờ anh em, bạn bè động viên, giúp đỡ bằng cách cho vay không lấy lãi, Hùng và My đã mạnh dạn chốt mua căn nhà vào cuối năm 2021.

Căn hộ chung cư trị giá gần 2 tỷ đồng mà Hùng và My mới tậu.

Căn hộ rộng rãi gồm phòng khách, bếp và 3 phòng ngủ đã được vợ chồng Hùng sửa chữa, làm nội thất vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa phù hợp với chiều cao của cặp đôi để tiện sinh hoạt hàng ngày.

Sớm có được căn nhà thực sự là của mình, cả Hùng và My đều cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Hùng hy vọng trong 2-3 năm tới, vợ chồng anh có thể làm việc chăm chỉ để trả hết nợ cho mọi người.