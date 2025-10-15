Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lượm (SN 1990; ngụ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long), Lư Thị Thu Trang (SN 1987, sống như vợ chồng với Lượm), Lư Quốc Phú (SN 1993, em ruột Trang), T.T.N.N (SN 2010), T.T.N.G (SN 2010; ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ; con ruột Trang).

Đối tượng Lượm và Trang

Những đối tượng này có hành vi chăn dắt trẻ em để đi xin ăn, làm xiếc, ngậm dầu phun lửa… ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người nhằm thu lợi cá nhân.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14-10, Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 79F, hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều và mời làm việc đối với 5 đối tượng nghi vấn nêu trên và 4 trẻ trực tiếp thực hiện phun lửa để tiến hành làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, hàng ngày, Lượm thuê một số đối tượng chở các bé đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu vào khoảng thời gian từ 20 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú để xin tiền. Trong đó, 3 đối tượng thường xuyên chở các bé đi phun lửa, gồm: Phú, G. và N.

Đối tượng Lư Quốc Phú

Lượm luôn cử người giám sát, chở các cháu đi phun lửa, sau đó ở xa cảnh giới. Giữa Lượm và 4 trẻ không có quan hệ huyết thống. Mục đích Lượm nuôi những cháu bé trên là để đi phun lửa xin tiền đem về cho Lượm.

Số tiền các cháu xin được từ việc phun lửa bị các đối tượng thu hết đem về đưa cho Lượm và Trang. Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày mà Lượm chia cho những người tham gia chở các cháu đi, trung bình 200.000 đồng/người/đêm. Đối với các em, mỗi ngày được Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng để tiêu xài và chơi game.

Ngoài ra, Lượm chi cho cha mẹ các cháu 12 triệu đồng/tháng. Trung bình, mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc phun lửa của các cháu khoảng 30 triệu đồng.