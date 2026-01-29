Cặp vợ chồng 70 tuổi sở hữu căn hộ gây sốt mạng xã hội: Chỉ riêng phòng khách đã được sao chép hàng loạt vì quá tinh tế

Đây là căn hộ tái định cư mà hai ông bà đã chờ đợi suốt nhiều năm. Khi nhận nhà, họ không chọn phong cách cầu kỳ hay phô trương, mà quyết định cải tạo theo hướng tối giản hiện đại, kết hợp tinh tế các yếu tố Trung Hoa , ưu tiên sự an toàn, tiện nghi và cảm giác an yên cho tuổi già. Điều đặc biệt là: chỉ riêng phòng khách của căn nhà đã truyền cảm hứng cho vô số bản sao trên mạng .

Mặt bằng 94m²: Giữ nguyên bố cục, tinh chỉnh để sống lâu dài

Căn hộ có diện tích 94m² , bố cục 3 phòng ngủ , phần lớn cấu trúc ban đầu được giữ lại. Những thay đổi chính tập trung vào:

- Điều chỉnh một số bức tường để mở rộng phòng tắm

- Thiết kế lối đi liên hoàn giữa phòng sinh hoạt chung và khu vệ sinh , thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày

- Chuẩn bị sẵn phương án di chuyển bằng xe lăn trong tương lai

Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều được chọn loại dễ mở : cửa trượt, cửa xếp, cửa sổ trượt ngang – chỉ cần một thao tác tay nhẹ là có thể sử dụng. Không gian lưu trữ được tính toán kỹ, tránh tình trạng phải cúi người hay với cao – một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ “đắt giá” với người cao tuổi.

Phòng khách: Vì sao được sao chép nhiều đến vậy?

Do diện tích lối vào hạn chế, tủ giày và ghế thay giày được đặt bên ngoài cửa , còn bên trong chỉ có một bàn nhỏ gọn để chìa khóa và vật dụng cá nhân – gọn gàng, không vướng víu.

Phòng khách là nơi hai ông bà dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Sàn được lát gỗ nguyên khối , tường và trần sơn màu be nghệ thuật , kết hợp một số đường cong mềm mại để giảm va chạm và tạo cảm giác dễ chịu cho thị giác.

Hai ông bà rất thích xem TV, nên đã chọn sofa xem phim điện tử bọc da , độ ngả sâu, ngồi lâu không mỏi. Dưới ánh đèn sàn ánh vàng ấm, không gian trở nên tĩnh tại và thư thái một cách rất “đủ”.

Ban công được sáp nhập hoàn toàn vào phòng khách , sử dụng cửa kính lớn sát sàn – trần , giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập và mở rộng tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đây chính là góc khiến cư dân mạng liên tục “xin bản vẽ”.

Phòng ăn: Đơn giản để kết nối

Phòng ăn nằm liền kề phòng khách, không có vách ngăn cứng. Khi người vợ nấu ăn trong bếp, người chồng có thể ngồi đọc sách ở bàn ăn , trò chuyện tự nhiên – một nhịp sống rất đời.

Bàn ghế ăn theo phong cách tối giản, phía trên là đèn treo tròn màu trắng , tạo cảm giác mộc mạc và ấm áp. Tủ lạnh được đặt gần lối vào bếp , giúp tiết kiệm diện tích bên trong và phù hợp với thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Phòng bếp: Thiết kế “đo ni đóng giày” cho tuổi già

Sàn bếp lát gạch màu be , kết hợp tủ bếp gỗ sáng và gạch ốp trắng, tạo cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng.

- Bồn rửa lớn duy nhất đặt ngay lối vào bếp

- Vòi nước cảm ứng , không cần vặn xoay

- Tủ bếp có chiều cao khác nhau , tính theo vóc dáng người sử dụng

- Ngăn kéo trượt, giỏ kéo xuống giúp hạn chế cúi người

Đây là kiểu bếp không chạy theo xu hướng, nhưng cực kỳ đáng học hỏi nếu nghĩ đến việc sống lâu dài trong chính ngôi nhà của mình .

Hành lang: Một khoảng thở nhỏ nhưng tinh tế

Hành lang được đặt tủ gỗ nguyên khối để sách và vật dụng thường dùng. Kết hợp cây xanh, không gian chuyển tiếp này không hề khô cứng mà trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, đúng kiểu “đi ngang cũng thấy lòng dịu lại”.

Phòng ngủ chính: Rộng để… già đi cùng nhau

Do các phòng khác đều có tủ, phòng ngủ chính chỉ đặt tủ ngăn kéo gỗ nguyên khối để tăng lưu trữ. Sau khi bố trí giường đôi và tab đầu giường, không gian vẫn đủ rộng để di chuyển xe lăn trong tương lai .

Tường trắng, rèm mỏng, ánh sáng tự nhiên tạo nên những mảng bóng đổ đẹp mắt – đơn giản nhưng có chiều sâu.

Phòng làm việc & phòng ngủ thứ hai: Chu đáo đến từng cái nhỏ nhất

Phòng làm việc không có cửa , giúp hai ông bà dễ quan sát và chăm sóc lẫn nhau. Bàn ghế và giá sách đặt sát tường, chừa chỗ để có thể kê thêm giường đơn cho người chăm sóc hoặc người thân ở lại qua đêm .

Phòng ngủ thứ hai là không gian riêng của người vợ , nơi bà có thể hát, chơi piano, nghỉ ngơi. Phòng có tủ quần áo riêng, giúp hai người tách biệt sinh hoạt nhưng vẫn gần gũi .

Phòng tắm: An toàn nhưng không lạnh lẽo

Phòng tắm được thiết kế tách khô - ướt , cho phép bỏ quần áo trực tiếp vào máy giặt. Có giá treo khăn sưởi ấm , nhà vệ sinh bố trí hợp lý để có thể sử dụng ngay cả khi đang tắm.

Lối di chuyển được tính toán để xe lăn hoặc cáng có thể đi qua trong tương lai – một chi tiết cho thấy sự chuẩn bị rất dài hơi.

Cây xanh nhỏ đặt trên kệ máy giặt, ánh nắng xuyên qua rèm voan mỏng, biến phòng tắm thành một không gian yên tĩnh đúng nghĩa, không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là nơi nghỉ ngơi.

Một ngôi nhà không phô trương, nhưng đủ để người trẻ phải học theo

Ngôi nhà của cặp vợ chồng 70 tuổi ở Thành Đô không gây sốt vì sang trọng, mà vì nó cho thấy một cách sống rất rõ ràng : sống chậm, sống đủ, và sống có chuẩn bị cho tương lai.

Có lẽ vì vậy mà chỉ riêng phòng khách thôi, cũng đủ để hàng nghìn người muốn sao chép. Không phải để “giống”, mà để học cách sống tử tế với chính mình - ngay từ hôm nay .