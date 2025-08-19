Cặp song sát Su-34 và Su-35S khiến tiêm kích Ukraine tê liệt

Theo các báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine và cả giới truyền thông nước này, Không quân Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tiếp cận các tuyến tấn công, do sự tương tác hiệu quả giữa máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 Fullback và máy bay tiêm kích hạng nặng Su-35S Flanker-E của Nga.

Cũng theo thông báo của Tập đoàn nhà nước Nga Rostec, không phải các hệ thống phòng không tầm xa, mà chính các hành động của không quân Nga đã phần lớn làm tê liệt khả năng của Không quân Ukraine.

Đây là một ví dụ về hệ thống không quân bổ trợ, trong đó chiếc Flanker-E đóng vai trò là máy bay yểm trợ trên không, còn “thú mỏ vịt Fullback” trở thành “nắm đấm tấn công trên mặt đất”.

Trong đó, Su-35S là một chiến đấu cơ siêu cơ động, siêu linh hoạt, có thể bảo vệ các nhóm tấn công khỏi các mối đe dọa từ trên cao. Nó được trang bị radar mảng pha điện tử quét chủ động cho phép phát hiện, theo dõi và đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu trên không.

Rostec cho biết thêm rằng, tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S cũng có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và tiến hành trinh sát cả trên không và trên mặt đất.

Đồng thời, Su-35S với tên lửa không đối không tầm xa của mình không chỉ bảo vệ Su-34 mà còn không cho phép máy bay tiêm-cường kích Ukraine tiếp cận ranh giới sử dụng tên lửa và bom để tấn công lực lượng mặt đất của Nga, góp công tích cực vào những thắng lợi trên chiến trường.

Ngược lại, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 có khả năng tấn công chính xác vào sâu trong hậu phương địch, nơi nó thâm nhập với sự hỗ trợ của Su-35S, sử dụng nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau, từ bom dẫn đường hạng nặng đến tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.

Điều đáng chú ý là Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sử dụng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 để tấn công các vị trí của đối phương bằng bom hàng không trang bị hệ thống điều chỉnh nhắm trúng mục tiêu (UMPK), khiến Quân đội Ukraine vô phương đánh chặn.

Hiệu quả của việc sử dụng bom FAB trang bị hệ thống UMPK đã được các chuyên gia quân sự phương Tây ghi nhận nhiều lần.

Bài viết của Tập đoàn Rostec kết luận rằng, cặp song sát Su-34 và Su-35S của Tập đoàn chế tạo hàng không Sukhoi tạo thành một cặp song sát tấn công hiệu quả, có khả năng thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật phức tạp nhất ở tiền tuyến.