Cặp sao Việt tái hợp sau 11 năm khiến netizen khóc hết nước mắt: Toàn chiến thần nhan sắc, trẻ gì mà trẻ lâu thế

Mới đây, Ai Là AI đã chính thức phát sóng tập 10 cùng sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám của showbiz Việt như Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát và Đỗ Nhật Hoàng. Tại đây, một khoảnh khắc đặc biệt đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh lộ diện là “song trùng” của Hứa Vĩ Văn, và hội ngộ với nam diễn viên.

Qua đây, 2 nghệ sĩ đã không kiềm được nước mắt, bồi hồi nhớ lại 11 năm kỷ niệm bộ phim Chàng Trai Năm Ấy ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, Hứa Vĩ Văn và Phạm Quỳnh Anh đã có với nhau hơn 14 năm làm bạn bè thân thiết, song hành cùng nhau trong cuộc sống và công việc.

Sinh năm 1979, Hứa Vĩ Văn đã gần 46 tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ bảnh bao, điển trai ngời ngời. Mặc bộ suit chỉn chu và gọn gàng, nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài quý ông, càng ngày càng đạo mạo, cuốn hút khiến chị em “phát mê phát mệt”. Phạm Quỳnh Anh cũng khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung vượt thời gian, dù đã là mẹ của hai con.

Bước qua ngưỡng tứ tuần, nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da trắng mịn, gương mặt hài hòa cùng những đường nét mềm mại, thanh tú. Phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm pha chút từng trải giúp Phạm Quỳnh Anh toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, chín muồi nhưng không hề “già” so với tuổi. Đặc biệt, khi đứng cạnh Hứa Vĩ Văn, cả hai gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu chênh lệch tuổi tác nào, khiến nhiều khán giả phải thừa nhận: thời gian dường như đã bỏ quên cặp đôi này.

Khoảnh khắc hội ngộ sau hơn một thập kỷ nhanh chóng chạm tới cảm xúc của người xem. Không chỉ Phạm Quỳnh Anh và Hứa Vĩ Văn rưng rưng, mà ngay trên trường quay, bầu không khí cũng trở nên lắng lại, đầy hoài niệm. Những ký ức về Chàng Trai Năm Ấy, bộ phim từng gắn liền với thanh xuân của cả một thế hệ, như được gợi mở trở lại chỉ qua khung hình chung và đôi lời chia sẻ.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, coi tới đoạn hai anh chị gặp nhau là nước mắt tự rơi luôn.

- Hứa Vĩ Văn với Phạm Quỳnh Anh đúng kiểu bị thời gian bỏ quên, trẻ gì mà trẻ dai dữ vậy.

- Chàng Trai Năm Ấy là thanh xuân của tui, giờ thấy hai người tái hợp mà nổi da gà.

- Tự dưng rưng rưng nhớ lại cả một thời đã qua.

- Mong hai anh chị hợp tác lại ghê, chỉ cần đứng chung khung hình thôi là đủ thấy bồi hồi rồi.

Hứa Vĩ Văn thời gian gần đây tiếp tục duy trì sự hiện diện ở mảng điện ảnh với nhiều dự án đa dạng. Anh góp mặt trong Em và Trịnh, Biệt Đội Rất Ổn và Đất Rừng Phương Nam. Trong giai đoạn sắp tới, nam diễn viên dự kiến tái xuất màn ảnh rộng với các tác phẩm như Mưa Đỏ, Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại và Phiên Chợ Của Quỷ, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và mở rộng phạm vi hoạt động sang các dự án có yếu tố quốc tế.

Về phía Phạm Quỳnh Anh, Chàng Trai Năm Ấy là dấu mốc hiếm hoi nhưng đáng nhớ trong sự nghiệp phim ảnh của nữ ca sĩ. Vai diễn này giúp cô cho thấy khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, đồng thời để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu phim Việt. Tuy nhiên, sau dự án này, Phạm Quỳnh Anh không theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài mà quay trở lại tập trung cho âm nhạc, lĩnh vực làm nên tên tuổi của cô.