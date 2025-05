Cặp sao Việt lộ bằng chứng phim giả tình thật rõ như ban ngày, tình cỡ này bảo sao bị đồn hẹn hò suốt 2 năm

Đình Tú - Ngọc Huyền là cặp diễn viên VFC bị đồn hẹn hò suốt từ năm 2023 đến nay vì liên tục lộ hint thân mật với nhau. Cả hai thường xuyên sánh bước ở các sự kiện lớn cũng từng bị soi check-in chung tại một địa điểm. Tuy chưa một lần lên tiếng về chuyện cá nhân nhưng cặp đôi vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình, nhất là khi họ đều đang trên đà phát triển sự nghiệp, là tên tuổi phủ sóng giờ vàng.

Ngọc Huyền và Đình Tú

Tin đồn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Đình Tú - Ngọc Huyền càng có cơ sở hơn khi mới đây, ở những diễn biến cuối của Cha Tôi Người Ở Lại (phim mà Ngọc Huyền đóng chính), Đình Tú bất ngờ xuất hiện với vai trò cameo. Trong một phân cảnh ngắn, Đình Tú lộ diện với diện mạo bảnh bao, bất ngờ bắt chuyện với An (Ngọc Huyền). Theo cách nói chuyện thì có thể hiểu, hai người đã quen nhau từ lâu, là bạn bè cũ, nhân vật nam này thậm chí còn có sự mến mộ đặc biệt dành cho An. Sự xuất hiện của chàng trai này khiến bộ ba Đại - Việt - Nguyên không khỏi hoang mang, nhất là Nguyên, người đang có tình cảm với An. Rất có thể đây cũng là chất xúc tác để Nguyên và An nhận ra tình cảm thực sự của đối phương.

Đình Tú bất ngờ xuất hiện trong Cha Tôi Người Ở Lại cùng Ngọc Huyền

Sự xuất hiện của Đình Tú khiến nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng anh nhận lời đóng cameo để ủng hộ "bạn gái tin đồn". Hiện tại, dù không biết vai cameo này còn lên hình phân cảnh nào không nhưng cư dân mạng lại tích cực đẩy thuyền An và nhân vật mới, lý do là bởi những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ của An và Nguyên trên phim.

Khán giả ủng hộ sự xuất hiện của Đình Tú

Thực chất, trước đó, đã có nhiều lời đồn đoán về việc Đình Tú sẽ xuất hiện trong Cha Tôi Người Ở Lại. Lý do là bởi anh xuất hiện ở buổi đóng máy của bộ phim, có những cử chỉ thân thiết với Ngọc Huyền. Chưa kể, tại buổi tiệc mừng công của ekip, Đình Tú cũng có mặt, liên tục đứng cạnh tình tin đồn. Quay ngược lại buổi họp báo ra mắt dự án (VTV tổ chức họp báo kép, giới thiệu 1 lần 2 dự án), Đình Tú và Ngọc Huyền cũng đứng sát nhau để chụp hình dù hai người không chung phim. Quá nhiều tương tác thân mật dù không cùng dự án khiến khán giả càng tin tưởng vào việc cặp đôi này có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp và việc Đình Tú đóng cameo chắc chắn là để ủng hộ Ngọc Huyền.

Đình Tú từng đến buổi đóng máy Cha Tôi Người Ở Lại, dỗ dành khi Ngọc Huyền khóc vì phải tạm biệt vai diễn

Buổi liên hoan đoàn phim cũng đứng cạnh nhau không rời

Tại họp báo, dù không chung phim nhưng Ngọc Huyền lại đứng cạnh Đình Tú thay vì ekip của mình, cạnh họ tương tác càng khiến khán giả nghi ngờ