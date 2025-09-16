Cặp sao Việt đóng mẹ con trên phim nhưng yêu nhau ngoài đời, nhà gái U45 vẫn trẻ như mới đôi mươi

Ngày 15/9, nữ diễn viên Quỳnh Lam, người nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng phim xưa" khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng khi công khai hẹn hò với đàn em kém 10 tuổi Vũ Đằng. Suốt 1 năm qua, hai người vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận. Việc Quỳnh Lam chính thức công khai chuyện tình cảm, nhất là sau đổ vỡ với mối tình kéo dài 13, nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối từ khán giả cũng như đồng nghiệp.

Quỳnh Lam và Vũ Đằng

Quỳnh Lam và Vũ Đằng đều là những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Cách đây hơn nửa năm, bộ phim chung của họ là Duyên Tiên Tiền Định đã lên sóng, ghi nhận rating cao top 1 cả nước, nhận về nhiều lời khen cho phần kịch bản. Trong phim, hai người thuộc 2 tuyến nhân vật riêng lẻ, không có nhiều cảnh tương tác đặc biệt.

Đáng chú ý hơn Duyên Tiên Tiền Định là dự án Nghiệp Sinh Tử: Cuộc Chiến Hào Môn bấm máy từ đầu năm 2024. Tuy hiện phim vẫn chưa lên sóng nhưng theo những gì mà Vũ Đăng liên tục đăng tải hồi đầu năm ngoái thì trong phim, anh vào vai con trai của Quỳnh Lam. Để vào vai mẹ của người đàn ông trưởng thành, nữ hoàng phim xưa cũng phải hóa trang rất nhiều, khiến bản thân trông già đi hẳn. Cư dân mạng đang rất mong chờ ngày phim lên sóng để xem khi đã công khai hẹn hò, cặp đôi sẽ phản ứng ra sao khi xem lại những thước phim nơi họ xưng hô với nhau là mẹ con.

Tạo hình mẹ con của cặp diễn viên trong Nghiệp Sinh Tử

Hai bộ phim kể trên không phải những dự án duy nhất mà Quỳnh Lam - Vũ Đằng hợp tác chung. Ngoài ra, cặp đôi còn từng xuất hiện trên các chương trình lớn của đài THVL, được cư dân mạng đẩy thuyền rất nhiệt tình trong mỗi lần xuất hiện chung. Trong quá khứ, Vũ Đằng từng phải giấu mối quen hệ tình cảm bằng cách chia sẻ Quỳnh Lam với mình là "một người chị, một người 'mẹ' rất giỏi nghề" (do Quỳnh Lam chủ yếu đóng chị hoặc mẹ của Vũ Đằng).

Trên phim thường đóng vai chị hoặc mẹ của Vũ Đằng nhưng thực tế ngoài đời, Quỳnh Lam lại rất trẻ đẹp, thậm chí trông còn trẻ hơn cả người yêu. Cũng chính diện mạo trẻ trung, làn da nhẵn mịn không một nếp nhăn ở độ tuổi U45 đã giúp Quỳnh Lam sở hữu một lượng người hâm mộ lớn. Trên sóng truyền hình miền Nam, Quỳnh Lam cứ xuất hiện là đóng vai chính, mỗi năm đều có vài dự án ra mắt. Về Vũ Đằng, sự nghiệp của anh có phần khiêm tốn hơn bạn gái nhưng hiện anh cũng đang là một cái tên được đài THVL đặc biệt ưu ái, thường xuyên có cơ hội xuất hiện trong chuỗi dự án phim Cổ Tích Việt Nam của nhà đài.